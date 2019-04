Jueves a puro fútbol de Liga Rafaelina

La quinta fecha del Apertura dedese pone en marcha en la jornada de hoy con la disputa de cuatro adelantos. Sin dudas que el partido que promete llevarse todas las miradas en este nuevo certamen del principal grupo liguista es el que jugarán en barrio Parque Ben Hur y Sportivo Norte. El líder visita a uno de sus escoltas, en lo que tendrá un gran acompañamiento.A continuación, el programa completo de cómo se disputará la fecha 5:21.30hs Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad (Árbitro: Guillermo Vacarone. Asistentes: Fer. Rodríguez y G. Moreno), Brown de San Vicente vs Peñarol (Árbitro: Javier Simoncini. Asistentes: F. García y E. Rodríguez), Deportivo Ramona vs 9 de Julio (Árbitro: Claudio González. Asistentes: M. Mansilla y J. Roldán); 22.00hs Ben Hur vs Sportivo Norte (Árbitro: Silvio Ruiz. Asistentes: E. Colman y C. Cazzaniga).22.00hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Tacural (Árbitro: Sergio Romero. Asistentes: G. Ercole y M. Bauer).16.00hs Ferrocarril del Estado vs Florida de Clucellas, Unión de Sunchales vs Talleres de María Juana.Sportivo Norte 10, puntos; Atlético de Rafaela 9; Ben Hur 9; Dep. Tacural 8; 9 de Julio 7; Ferrocarril del Estado 6; Brown de San Vicente 6; Unión 5; Florida de Clucellas 4; Dep. Libertad 4; Dep. Ramona 4; Arg. Quilmes 3; Peñarol 1; Talleres María Juana 1.Este jueves también adelantarán, desde las 22.00hs, el Dep. Bella Italia vs Argentino Vila, por la 4° fecha del Preparación, en la Zona Norte.