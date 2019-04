Midgets del Litoral: la cuarta, con pilotos invitados, se correrá en Vila

La carrera más importante del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller", se llevará a cabo el próximo domingo en el circuito "Juan F. B. Basso", de la localidad de Vila.Será en el marco de la cuarta fecha de la categoría Midgets del Litoral, que tuvo un excelente comienzo de temporada en el mismo escenario que se utilizó en todas las competencias desarrolladas hasta el momento.La prueba, de características especiales, está reservada a pilotos invitados, que acompañarán a los habituales titulares en un espectáculo que se realizará en horario diurno (ver "los horarios oficiales de la AML").Casi noventa protagonistas tendrá esta competencia, que ofrecerá entre sus particularidades un sorteo a la bolsa, para determinar el ordenamiento de las grillas de cada una de las series, en las que participarán los invitados o en los casos que no tuviesen lo harán los titulares.Posteriormente, se disputarán las semifinales y prefinales, en ambos casos, reservadas a los titulares; en tanto que la final se disputará en dos partes (12 vueltas en cada parcial), en las que el resultado de la primera parte definirá la grilla de la segunda; además, se llevará a cabo una final complementaria, en la que tomarán parte los 16 mejores no clasificados para la gran final.El regreso de varios pilotos de reconocida trayectoria y la presencia de otros que llegan desde otras categorías, jerarquizarán el programa mecánico, en un escenario que seguramente volverá a presentarse en impecables condiciones y con un marco espectacular para esta carrera especial.Pero no solamente habrá una nutrida actividad en pista, sino que volverán a exhibirse vehículos de competición en un lugar especialmente acondicionado, en el predio "Octavio Bessone".Los espectadores participarán de importantes sorteos, destacándose en esta ocasión una estadía para dos personas -por tres noches y con desayuno- en el Valle de Calamuchita, en la vecina provincia de Córdoba.