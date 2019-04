Piden a Macri relevar del secreto a ex espía Barreiro

DOLORES, 11 (NA).- El fiscal federal de Dolores, Juan Curi, pidió ayer al presidente Mauricio Macri que releve del deber de guardar secretos al ex agente de inteligencia Rolando Barreiro, imputado en la causa de supuesta extorsión y espionaje que tiene detenido al operador judicial Marcelo D´Alessio.

El pedido se dio luego de que el ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). detenido por trabajar junto al falso abogado, solicitara ser "arrepentido" en la causa.

La aceptación del pedido de Barreiro para ser arrepentido está pendiente, pues el fiscal Curi pidió que antes de llegar a tal acuerdo se lo releve del deber de guardar secreto, más allá que fue uno de los puntos de conflicto con el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y la defensa.

Es que los abogados de Barreiro plantearon que no es necesario que sea relevado por el jefe de Estado, ya que los delitos a los que él se refirió son posteriores a su salida de la AFI en 2017, por lo que cuestionan la intención de esa medida.

Barreiro aseguró que trabajó en el country Saint Thomas por recomendación de D´Alessio, quien residía en ese lugar, pero negó que él haya cometido espionaje.

El ex agente confirmó los contactos del operador judicial con dirigentes políticos, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto.

Incluso, el ex espía dijo que una persona le pidió contactar a D´Alessio porque tenía entendido que una colaboradora, ya sea del juez Claudio Bonadio o el fiscal Carlos Stornelli, de nombre Alejandra le había confiado que el falso abogado era el nexo con el cual se podía gestionar algún tipo de arreglo en la causa de los cuadernos.

Mientras se aguarda si Barreiro será arrepentido, en la misma situación está el suspendido fiscal de Mercedes Juan Bidone que también reclamó ser imputado colaborador.