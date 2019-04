Lavagna, Schiaretti y Urtubey mueven fichas

BUENOS AIRES, 11 (NA).- El ex ministro de Economía Roberto Lavagna se reunió ayer con el Bloque Justicialista del Senado e insistió con su proyecto de construir una candidatura presidencial de "consenso" y un "Gobierno de unidad nacional" para "no ser arrastrados a ninguno de los dos lados de la grieta".

"Estoy construyendo consensos", respondió el ex funcionario nacional al ser consultado por la prensa respecto de si ya es candidato presidencial o no, a la salida de la reunión que se desarrolló en el despacho del jefe de la bancada peronista, Miguel Pichetto.

La reunión se desarrolló en medio del debate entre el ex ministro y el espacio peronista Alternativa Federal, donde consideran que la mejor vía de construcción es dirimir las candidaturas en las primarias, algo en lo que coinciden el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y también buena parte del bloque.

Sin embargo, esto fue nuevamente descartado por el ex ministro, quien remarcó que su trabajo "es generar consensos dentro del justicialismo pero también con otros espacios" porque "sin un Gobierno de unidad nacional va a ser muy difícil" avanzar en una salida de la crisis económica.



EN CORDOBA

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió en su provincia a su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien volvió a diferenciarse de Lavagna al defender la realización de una interna dentro del frente Alternativa Federal. "La competencia electoral, hoy, para mí es algo que te potencia y que te da mayor participación social. Pretender que seamos los políticos los que hagamos una rosca política y decidamos quién va, a la sociedad moderna no le gusta mucho", consideró el salteño.

Durante una entrevista televisiva, Urtubey señaló que las primarias se tienen que hacer porque "es lo que manda la ley", por lo que "inexorablemente" todos los partidos políticos tienen que competir, aunque presenten una única lista.