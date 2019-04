Más herramientas para potenciar exportaciones

BUENOS AIRES, 11 (NA).- El presidente Mauricio Macri presentó ayer nuevas herramientas para "potenciar" la actividad exportadora de Pymes, en un encuentro con empresarios del sector realizado en la Residencia de Olivos.Lo hizo al encabezar una reunión de la Mesa Exportadora, en la que lo acompañaron los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica; de Transporte, Guillermo Dietrich; y el de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie.El jefe de Estado anunció la actualización de Exporta Simple, que sumará nuevos operadores logísticos, como el Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, para reducir costos, y eliminará el límite de peso (antes establecido en 300 kilos), con el objetivo de que más emprendedores argentinos puedan vender sus productos en el mundo, informó Presidencia."La plataforma, 100% pensada para las pequeñas y medianas empresas, permite exportar productos a cualquier parte del mundo desde una computadora", y además "no requiere hacer trámites adicionales, contar con intermediarios ni tener conocimientos sólidos de comercio exterior", se indicó en un comunicado.El Presidente, también, dio a conocer Buy Argentina, una plataforma digital que concentra todos los servicios comerciales gratuitos para el exportador, como inteligencia comercial, acceso a oportunidades de negocio y promoción."También permite acceder a información comercial clave como identificar y segmentar mercados potenciales, descubrir qué países son los más atractivos para cada producto o servicio, y brindar información relevante para ingresar a los mercados", se informó.El Gobierno recordó que este año "las proyecciones indican que las exportaciones aumentarán hasta los 70 mil millones de dólares, lo que representaría una suba del 14 por ciento respecto del año pasado".AEROLÍNEASPor otra parte, Macri ratificó que su Gobierno mantiene el "desafío" de lograr que la compañía Aerolíneas Argentinas sea "sustentable", para que ningún argentino ponga "un peso más" en subsidios en la firma de bandera. El mandatario afirmó que su administración ha logrado avanzar con la "revolución de los aviones" a pesar de la resistencia de algunos sectores, como el gremial, que tenían miedo que esto llevara al cierre a la aerolínea de bandera.El líder del PRO insistió con que su objetivo es que los argentinos "no tengan que poner ni un peso todo los meses como no ponen en JetsMart, Avianca, Norwigean, Flybondi, Latam ni Andes". Esas empresas, señaló el presidente, son sustentables y "funcionan porque tienen pasajeros y personal muy calificado".El jefe de Estado asistió al despegue del primer vuelo de la empresa de bajo costo JetsMart en el aeropuerto de El Palomar, en el oeste del Gran Buenos Aires, junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al secretario de Turismo, Gustavo Santos.