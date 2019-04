La provincia ofreció a los estatales un 15% de aumento con "cláusula gatillo"

El gobierno de la provincia de Santa Fe realizó este martes una nueva oferta a los gremios -tanto de la administración central como a los docentes- que incluye un aumento salarial del 15%, con cláusula de actualización automática cuando se haya acumulado una inflación superior al incremento otorgado.El porcentaje ofrecido compensa la inflación de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo pasados, este último estimado debido a que aún no se conoce el índice oficial. Además, garantiza la aplicación inmediata sobre este incremento, de la cláusula de actualización automática, cuando se haya acumulado una inflación superior al aumento otorgado.Asimismo, los trabajadores de la administración central tendrán garantizado un piso salarial de bolsillo de $ 24.000, lo que significa para muchos, un incremento inicial mayor que luego será absorbido por la cláusula de actualización automática.En la oferta salarial del gobierno se incluye también el pago de las diferencias salariales adeudadas por cumplimiento de la política salarial 2018 y el aumento ofrecido se aplicará a partir de los sueldos de marzo de 2019, abonándose por planilla complementaria, dado que esos salarios ya se liquidaron y se pagan en estos días.Docentes y administración central salieron satisfechos de las reuniones llevadas a cabo en el día de ayer.PARA LOS DOCENTESEn el caso de los docentes, la propuesta incluye una suma fija por material didáctico de $ 700 por el mes de enero, $ 700 por febrero y $ 1154 desde marzo, sin límite por cargos y horas.De esta manera, el salario del cargo testigo (maestro de grado sin antigüedad) alcanza los $ 25.251 a partir de marzo. Esto significa que un maestro con ese cargo percibirá por complementarias $ 7000 de aumento en concepto de la diferencia retroactiva de febrero, marzo y aguinaldo de diciembre, más el material didáctico.En tanto, un maestro con el máximo de antigüedad pasará a cobrar, con la nueva propuesta, $ 35.368; un director de primaria con el máximo de antigüedad, $ 53.108; un profesor de secundaria con 44 horas cátedra con máxima antigüedad pasará a percibir $ 65.287; y un profesor de Nivel Superior con 36 horas cátedra y máximo de antigüedad cobrará $ 66.822.CONDICIONES DE TRABAJOAdemás, la propuesta paritaria incluye la actualización normativa del Decreto 3029/12 y de las condiciones de ingreso y escalafonamiento de los Equipos Socioeducativos, Equipos Piscopedagógicos de las Escuelas Especiales, Equipos de Convivencia y Nivel Superior.También se propuso el segundo ofrecimiento para el remanente de vacantes de los escalafones de supervisores y directivos de Inicial, Primario y Especial para la primera semana de julio y para la primera semana de diciembre respectivamente. Asimismo, se llamará a un nuevo concurso para ascenso de supervisores y directivos de Inicial, Primario y Especial, a partir de diciembre de 2019.Además, se estableció el cronograma de concursos para titularización de docentes de nivel superior, secundario y formación profesional, jornada ampliada, ajedrez, orquestas sinfónicas, equipos de convivencia y de educación sexual integral, y de titularización, traslados y suplencias para Inicial, Primario y Especial.La paritaria también acordó la agenda de trabajo del Comité Mixto de Salud y Seguridad. En cuanto a la educación privada, se creará una comisión para reglamentar los concursos y elaboración de escalafones internos.DECLARACIONES"La oferta está sustancialmente mejorada", dijo Oscal Loseco, de AMSAFE.Loseco señaló que la propuesta elevará los sueldos docentes entre el 15 y el 17 por ciento, mantiene la cláusula gatillo, completa los aumentos pendientes desde el año pasado e incluye otros items reclamados, como una mejora en la asignación para material didáctico, que será de 700 pesos por cargo para enero y febrero, y de 1.150 a partir de marzo.A su turno, la ministra de Educación, Claudia Balagué, destacó el esfuerzo de la provincia, que "valora el trabajo docente", y destacó que el sueldo de un maestro que recién se inicia, con una jornada simple, se irá a 25.251 pesos.La idea, dijo Balagué, es pagar el incremento por planilla complementaria en abril y que esta suba no es escalonada. También sostuvo que si los maestros aceptan la propuesta se dará marcha atrás con el descuento de los días no trabajados. Por último, dijo que quedó a resolver una propuesta para revisar el acuerdo en agosto.UDA LA TRATARÁ EL LUNESSergio Romero, titular de Unión Docentes Argentinos – UDA- tras detallar lo ofrecido señaló que “se acordó que en el transcurso de Agosto a los efectos de monitorear la proyección del IPC y la recaudación tributaria, habrá nueva reunión por salarios”; como también temas de actualización normativa, ofrecimientos de concursos, cronograma para el nivel superior, inscripción a titularizaciones y traslados para ESSO, EETP, EEMPA Y FFP, Inscripciones para el área socio educativa, (LAZOS, Orquestas, ESI) y funcionamiento del Comité Mixto para varios temas (género y violencia, sust. agroquímicas, infraestructura, salud laboral, etc.).