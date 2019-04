Cambiemos y PJ denunciaron el proceso electoral en la Provincia

Los frentes electorales Cambiemos y Juntos (PJ) manifestaron su preocupación y disconformidad con el desarrollo del proceso electoral y el rol del gobierno provincial en este aspecto. Lo hicieron en una conferencia conjunta en la que participaron el presidente del PJ Ricardo Olivera, la candidata a senadora provincial Chuchi Molina, el diputado provincial Roberto Mirabella, el candidato a diputado Andrés Dentesano y legisladores y nacionales y provinciales así como autoridades partidarias y apoderados de ambos frentes.Aseguró el diputado Roberto Mirabella, y explicó que “nuestra democracia está en peligro si no podemos garantizarle a los santafesinos que su voluntad no va a ser vulnerada”, en referencia a tres aspectos centrales del proceso electoral: 1)la asignación y distribución de los espacios publicitarios; 2) trasmisión, procesamiento y carga de los datos durante el escrutinio provisorio; 3) la participación electoral de la Fuerzas de Seguridad que son asignadas para brindar servicios en el día de las elecciones."Queremos evitar lo que ocurrió durante las elecciones del 2015, que tras el escrutinio quedaron sospechas por lo que tuvo que renunciar un funcionario" aseguró Mirabella y manifestó que “garantizar la transparencia electoral es un derecho de los ciudadanos, no de la política”En este marco el actual diputado provincial, detalló los tres aspectos centrales para el desarrollo del proceso electoral que se encuentran vulnerados:“A la fecha no hemos sido notificados del acto administrativo que disponga la asignación y distribución de los espacios de publicidad electoral a todas las agrupaciones políticas y el criterio empleado” puntualizó Mirabella y afirmó que “esta falta de transparencia en la información sobre la asignación de la pauta a los partidos, genera una fuerte sospecha que el partido del gobierno - FPCyS cuenta con mayor presencia de sus candidatos en los medios (más segundos), que se le suma una apropiación ilegal de segundos que le pertenecen a la UCR y CCARI que integran la Alianza Cambiemos, a favor del FPCyS (50% ), mediante la Resolución 176/2019 del Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos - hoy cuestionada en la justicia vía amparo , que requiere una urgente compensación”.“No se encuentran dadas las garantías para un proceso de trasmisión y carga de datos transparente por falta de entrega de los pedidos realizados antes el Ministerio de Gobierno” enfatizó Mirabella y expreso que “a la fecha no se cuenta con la información técnica y precisa sobre la seguridad informática de los sistemas a emplearse en el escrutinio provisorio, que eviten accesos de personas ajenas a los sistemas y bases de datos involucradas”.Sobre este aspecto Mirabella agregó que “a pesar de haber sido citado por la Secretaria Electoral a la audiencia de Auditoria de Software (entrega resumen Hash), no se cumplió con el objeto de la misma , debido a que no se ha autorizado la participación de las fuerzas políticas en el control del desarrollo del proceso de escrutinio en tiempo real, con entrega de información que permita identificar la mesa, su ubicación y los votos en cada categoría, cada hora y así poder cotejar con la información aportada por los fiscales partidarios”.“A la fecha el Ministerio de Seguridad no remitió la nómina de personal de seguridad afectado al Comando Electoral, lo que imposibilita que la Secretaria Electoral los asigne en los Establecimiento de sus domicilios o en su defecto se configure un padrón complementario” alegó el diputado Mirabella y sostuvo que “es imposible garantizar de esta forma, conforme a lo ordena la ley, la participación democrática en la elección de las autoridades, no afectando su derecho a votar”EN DETALLE“Nosotros hemos presentado formalmente una serie de requisitos tecnológicos para que haya transparencia en todo el proceso y en la utilización del software y no hemos tenido respuesta. El Poder Ejecutivo ha avanzado en la implementación del software, pero no tenemos garantías de que éste sea manipulado o cambiado cuando se implemente el 28 de abril”, afirmó Mirabella.“Esto es sumamente preocupante no solo para los dos frentes políticos que convocamos a la conferencia de prensa, sino para el sistema político institucional de toda la provincia de Santa Fe. No está garantizada la transparencia en todo lo que es la carga de datos y el software que se va a utilizar el escrutinio provisorio”, ratificó el legislador.Por su parte, la candidata a senadora Chuchi Molina marcó los cuestionamientos ante la falta de transparencia en la asignación de pautas publicitarias. “Desde el día de ayer ya están en los diferentes medios la pauta publicitaria corriendo y quienes estamos acá y, como suponemos, todos aquellos que integramos diferentes partidos políticos, no conocemos cuál es la base de cálculo por la cual hoy están establecidas las distintas pautas publicitarias, no sabemos cuál ha sido la base para decir este candidato, esta candidata tiene tantos segundos, este candidato, esta candidata, tiene tanto otro”.“Estamos pidiendo la inmediata rectificación y la urgente compensación de esa pauta publicitaria porque, para que se entienda, no se está cumpliendo con lo que dice la ley. Así de simple: no se está cumpliendo con lo que dice la ley. Hay mucho antecedentes en esta provincia en relación irregularidades en procesos electorales y por eso pedimos a las autoridades que garanticen la transparencia que hace falta. No podemos desconocerlos nosotros, pero sobre todo los que están ahí queriendo saber a quién van a votar y cómo van a votar. Esto hoy no se está cumpliendo en la provincia de Santa Fe”, concluyó Molina.