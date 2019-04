Presentaron el "Plan Cosecha Segura 2019"

El secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, encabezó esta mañana junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el intendente de Santa Fe, José Corral, el plan Cosecha Segura en el puerto San Lorenzo, ubicado a 23 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario. La iniciativa tiene como objetivo disminuir el nivel de conflictividad y evitar posibles casos de inseguridad en las inmediaciones de las terminales portuarias, por lo que productores y transportistas pueden solicitar fecha y hora para realizar sus despachos, con lapsos de no más de 90 minutos."Junto con los Ministerios de Seguridad y de Transporte, y el acompañamiento de las provincias, hemos organizado un sistema de denuncias para poder actuar en casos de violencia o de aprietes al momento de mover la cosecha, y para ello necesitamos la colaboración de todos haciendo las denuncias correspondientes", aseguró el secretario de Agroindustria, acompañado por el jefe de Gabinete de la cartera, Santiago del Solar."Desde el Gobierno nacional creemos que la única manera es trabajar coordinadamente con el sector privado con el fin de lograr un verdadero aprovechamiento de la próxima cosecha gruesa. El campo volvió a apostar a pesar de los problemas del 2018 y por eso se proyecta una cosecha récord de 140 millones de toneladas". Y detalló que "hoy ponemos el foco para que no haya mecanismos vinculados al delito desde la cosecha hasta la descarga en los puertos. Queremos replicar este modelo desde la chacra hasta los puertos y establecimientos de acopio", aseguró Etchevehere.Por su parte, Bullrich, destacó que "hace tres años logramos establecer el plan Cosecha Segura para darle tranquilidad a los trabajadores que componen la cadena agroindustrial. Este año presenta 11 puestos federales y 6 de ellos en la provincia de Santa Fe". Asimismo, la Ministra señaló que el Plan estará vigente hasta noviembre, ya que: "El flujo de camiones debido a esta cosecha récord, no para".Cabe destacar que el 80 por ciento de la producción agrícola del país se exporta directamente desde los puertos de Santa Fe.Estuvieron presentes en el acto el intendente de la ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; el secretario de Transporte de la provincia de Santa Fe, Pablo Jukic; y representantes de empresas regionales.CARACTERISTICASEl plan Cosecha Segura se lanzó en la ciudad de Córdoba en 2017, y consiste en disponer de la presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad en las zonas de San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes y áreas de influencia, donde circula la mayor proporción de los granos cosechados. Es una iniciativa de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria en conjunto con otros organismos y entidades de la cadena agrícola.Por otra parte, una de las medidas fundamentales que ordena la descarga de camiones en las terminales exportadoras, que se implementó en 2018, y también se está utilizando actualmente, es el Sistema de Turnos Obligatorio para Descarga en Puertos (STOP), que disminuye los costos logísticos e incrementa la rentabilidad en época de cosecha, y evita las largas colas de espera en los puertos y establecimientos de acopio.El operativo se organizó con la participación del Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio de Transporte de la Nación, Secretaria de transporte de la provincia, Policía Provincia de Santa Fe, Agencia de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe, Cámara empresaria de San Lorenzo y las asociaciones de camioneros, Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) y Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas (FADEAC).