Bancos y comercios: una alianza para la economía local

El comercio ha tenido desde siempre un papel importante en el desarrollo económico y en el crecimiento de nuestra ciudad. La realidad comercial es una de las principales actividades económicas debido a su contribución a la generación de puestos de trabajo y por el peso que tiene en la estructura productiva. El comercio es un ingrediente esencial en la vitalidad de la ciudad, por lo que debe ser agente activo, participativo, fuerte, respetado y necesario, en la construcción, desarrollo y dinamización social del territorio.

Sin embargo, la situación económica del país torna conflictiva la realidad del mismo. La inflación de 47,6% y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios dejó en 2018, serias heridas en el sector comercial. Todos los sectores sintieron el impacto. En ese escenario los compradores modificaron sus hábitos para cuidar los recursos de la economía familiar, buscando estrategias alternativas como disminuir productos comprados y postergar gastos.

Los datos que proporciona la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) señalan que el 2018 cerró con una caída de 9,9% del consumo. Para este año no se estima una previsión, pero la base de comparación es muy baja con respecto a la del año pasado. De todos modos, hay que tener en cuenta que el índice viene en decaída desde 2012.



REALIDAD CERCANA

Asimismo, el nivel local no escapa de la realidad nacional: los resultados del último observatorio comercial realizado por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región en conjunto con la Universidad Católica de Santiago del Estero, muestran que existe una gran caída en las ventas desde hace tiempo. Entre los datos arrojados, el 52,27% de los comercios encuestados afirmó que vendió menos que el mismo trimestre del 2017, dato que resulta más que significativo ya que por primera vez, más de la mitad de los comercios vendió menos. Otra herramienta a considerar es el Programa “Ahora 12”. Sin embargo, por la aplicación de precios transparentes, pasó de ofrecerse de cuotas sin interés a cuotas fijas, y el Costo Financiero Total (CFT) superó el 70%. Aun así, el Ahora 12 sigue siendo la tasa de descuento más favorable del mercado, con 19,49% directa para el comercio.

Hoy, las diferentes asociaciones de comerciantes que forman parte del Programa de Centros Comerciales a Cielo Abierto buscan estrategias que les permitan sobrellevar el difícil momento. Así se planteó generar convenios con las entidades bancarias de la ciudad, para sumar esfuerzos con el fin de otorgar beneficios a los clientes, promover la utilización de los medios de pago del banco (descuentos, cuotas sin interés, financiación) para colaborar en apuntalar las economías familiares.

De esta forma, el banco que apoye esta iniciativa, estará contribuyendo con el consumo interno de la ciudad, fortaleciendo a los comerciantes locales, y dando un beneficio directo a la comunidad en general. El crecimiento de la actividad comercial beneficia la economía local, ya que genera mayor recaudación municipal, fortalece el empleo y crea valor agregado a partir de las ventas en comercios y las prestaciones de servicios. Por consiguiente, Paseo del Centro y Paseo Roca invitarán a los gerentes de las diferentes instituciones bancarias a buscar afianzar vínculos a fin de pactar alianzas estratégicas.

Estas acciones son posibles gracias a la asociatividad empresaria para lograr más y mejor. ¿Qué es la asociatividad empresaria? Un mecanismo de cooperación flexible entre empresas, donde cada una, sin perder su autonomía y su independencia jurídica, decide voluntariamente participar de un esfuerzo conjunto para la obtención de objetivos comunes. La “idea fuerza” que guía este proceso asociativo es “colaborar primero para competir después”, la mejor estrategia a la que puede apostar un pequeño comercio.

Además, otros temas en agenda de Paseo del Centro son: comercio informal, competencia desleal, refuncionalización del microcentro, capacitaciones, la concreción de eventos y promociones para incentivar el tráfico de gente al área, entre otros.