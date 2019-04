Viotti: “invitaría a mi gabinete a miembros de otros partidos”

FOTO ARCHIVO VIOTTI./ "No me importa el partido, me importan sus capacidades", dijo.

Leonardo Viotti aseguró que, en el caso de ser elegido Intendente, invitaría a miembros de otros partidos políticos a integrar su gabinete, incluso a miembros del gobierno actual. “Mi objetivo principal es consolidar un gabinete con personas capaces y entendidas en cada uno de los ejes que queremos desarrollar. No me importa de que partido político sean, lo que me importa es que tengan las capacidades, las ganas de sumar y que sean buenas personas”, subrayó el actual concejal de Cambiemos.“Tenemos un equipo consolidado en las distintas áreas necesarias para gobernar la ciudad urbanistas, abogados, contadores, médicos, especialistas en ciencias del ambiente, comunicadores sociales, ingenieros, licenciados en relaciones internacionales, docentes, personas entendidas en cultura, otras con gran experiencia en trabajo social y relacionadas a importantes instituciones. Tenemos un gran equipo propio y estamos dispuestos a hacerlo crecer incorporando a personas de otros partidos políticos, no sólo de la oposición, sino también del mismo peronismo”, afirmó Viotti. El precandidato a intendente aseguró que “tenemos pensado reducir la cantidad de funcionarios políticos del gabinete y buscar dentro de la planta del Municipio a empleados capacitados, que sabemos que los hay, que puedan ocupar lugares de mayor responsabilidad.De esa manera vamos a reducir muchos gastos en sueldos innecesarios y vamos a dar posibilidad de crecimiento a muchos empleados que hoy no son tenidos en cuenta”. Por su parte, Germán Bottero, candidato a concejal del espacio, señaló que “se vienen tiempos distintos en Rafaela, Leo entiende que lo importante es rodearse de personas capacitadas y entendidas en cada temática sin importar su afiliación partidaria. Castellano y su grupo político nunca entendieron esto y no dieron lugar a nadie que no responda 100% políticamente”. Viotti fue contundente al sostener que “con el ahorro que generaremos al achicar los miembros del gabinete vamos a invertir en seguridad, vamos a poder adquirir muchas cámaras de vigilancia, construir un nuevo centro de monitoreo moderno y adquirir sistemas tecnológicos inteligentes para realizar prevención de delitos”. Para finalizar, al ser consultado por si tiene pensado invitar a algún miembro del actual gabinete dijo que “hay algunos funcionarios en particular que los considero muy eficientes y que no dudaría en invitarlos a integrar mi equipo de gestión”.