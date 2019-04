Samid llegó al país y hoy estará ante el Tribunal

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Tras ser expulsado de Belice, el empresario Alberto Samid arribó anoche a la Argentina para ser alojado en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, mientras se espera que hoy sea trasladado ante el tribunal que lo juzgó por evasión.

Samid llegó alrededor de las 22:30 al aeropuerto internacional de Ezeiza y desde allí fue trasladado bajo custodia hasta esa sede policial, situada en la avenida Belgrano al 1600, ya que este miércoles a las 8:30 será llevado desde allí hacia los tribunales de Comodoro Py.

"Hoy a las 22:00 llega. Irá a un lugar de la Policía Federal hasta tanto lo reclame el Tribunal Oral. Lo importante es que está siendo traído al país para que se siente frente a la Justicia", aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Está previsto que tras pasar la noche detenido, este miércoles sea trasladado ante el Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) 1 que lo juzgó por evasión y presunta asociación ilícita, y que estaba listo para dar un veredicto, que se postergó por su ausencia.

Al ingresar a Belice, Samid "dijo que iba por turismo, pero las autoridades se dieron cuenta de que no era así, que se estaba escapando de la Justicia argentina y en consecuencia lo declaró expulsable", añadió la funcionaria nacional en declaraciones a radio La Red.

El empresario tenía una captura internacional, una alerta roja de Interpol a partir de la decisión de no presentarse a escuchar el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 en una causa en la que está acusado por asociación ilícita y evasión.

"Jugó a la prescripción de la causa, pero fue buscado y traído de manera inmediata al país para que se siente frente a la Justicia. La decisión de refugiarse en Belice estaría ligada a que no existe tratado de extradición", señaló Bullrich.

Y agregó: "Sin embargo hay convenios bilaterales que han permitido detenerlo. Habíamos previsto la hipótesis de expulsión y oficiales federales lo estaban esperando".

La funcionaria nacional explicó que aún no se conoce el modo en que Samid salió del territorio argentino porque existen zonas del Río Pilcomayo que pueden atravesarse caminando, aunque sí se sabe que ingresó a Paraguay en la madrugada del 24 de marzo.

"Más que falla de un control migratorio, la Argentina es un país en que las fronteras tienen senderos informales por donde la gente cruza y esa es una batalla que estamos dando", expresó Bullrich.