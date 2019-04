La Subcomisión de Golf del Jockey Club informó que el sábado 13 de abril se disputará el torneo Apertura "El Norte Seguros". Será en la modalidad Medal Play a 18 hoyos. con salidas simultáneas a las 8:30 y 13:30.Al finalizar se hará la entrega de premios, como así también se efectuará la premiación de todas las fechas de marzo correspondientes a los torneos Sub Comisión, cerrando con la entrega de la copa de Verano 2018-2019.0-9 de handicap, 10-16 de handicap, 17-24 de handicap, 25-36 de handicap, premios 1ro y 2do de cada categoría, Best Approach hoyo 10, Best drive hoyo 11 y Scratch.