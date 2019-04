Sergio Denis sigue grave pero evalúan trasladarlo

Carlos Hoffmann habló de la evolución de su hermano que está internado desde hace casi un mes en el hospital Ángel C. Padilla resaltando que "en pocos días estará preparado para que lo traigan a Buenos Aires y hacer la rehabilitación".Desde el 11 de marzo, Sergio Denis permanece internado en el hospital Ángel C. Padilla, ubicado en San Miguel de Tucumán. El popular cantante de 70 años sufrió una fuerte caída cuando estaba dando un show en el teatro Mercedes Sosa y fue hospitalizado de urgencia.Al cumplirse casi un mes del accidente, Carlos Hoffmann habló del estado de salud de su hermano: "Viene mejorando muy bien. Es lento pero va mejorando. Creo que en pocos días más estará preparado para que lo traigan a Buenos Aires y hacer la rehabilitación acá", difundió Teleshow.En diálogo con Rony Vargas por Cadena 3, aseguró que el hospital Padilla es de "primerísima línea", pero no tiene un sector especializado para que el artista pueda realizar la rehabilitación. Por este motivo, decidieron trasladarlo a Buenos Aires para que continúe con su recuperación."Estuve la primera semana con él. Por una cuestión particular, me tuve que quedar en Buenos Aires. Ahora su hija Bárbara está con él permanentemente y nos informa. Federico (el hijo mayor del artista) también viaja y estuvo mi hermana", agregó Carlos.Además, manifestó que se nota la recuperación del intérprete, ya que a "los médicos les responde muy bien cuando hacen el ejercicio de que los siga con la vista, es decir, entiende lo que le dicen". Y aclaró que el cantante todavía no puede hablar, pero esperan que lo haga cuando inicie su tratamiento en Buenos Aires."La rehabilitación va a ser larga. Tiene quebrados la clavícula, el omóplato y la costilla. Eso no es nada, el tema es el golpe en la cabeza. El golpe está en la zona de comprensión, del entendimiento del cerebro. Lo bueno es que notamos que él entiende. Si no lograra hacer algún movimiento que se le pide, estaría complicado, pero en todo respondió bien", aseguró.El pasado 4 de abril, el hospital brindó el último parte médico de Sergio Denis, en medio de rumores de una desmejora de su salud. "El paciente se encuentra vigil sin cambios neurológicos significativos. Desde el punto de vista respiratorio continúa en asistencia respiratoria con pruebas de desconexión parcial. A nivel cardiovascular mantiene presiones estables con drogas vasoactivas en dosis mínimas", informó la directora de la institución Olga Fernández.Por su parte, informó que el reconocido cantante de los temas "Te quiero tanto", "La vida vale la pena" y "Te llamo para despedirme" persistía "afebril y que se le realizaron diversos cultivos, algunos en proceso analítico y otros con resultados negativos". Por último, señalaron que permanecía "en estado de gravedad moderada".