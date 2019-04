Mercado será operado

En la primera de las dos competencias que el Mundial de Superbike llevó a cabo en Aragón el pasado fin de semana, Leandro Mercado participó de un desafortunado accidente, en el cual fue atropellado por un rival tras caerse de su Kawasaki. Afortunadamente no sufrió heridas graves, pero sí padeció una fractura en el escafoides de su mano izquierda, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente. “Es dura la situación pero es habitual en este deporte. Lo importante ahora es asegurarme una buena recuperación para no tener problemas en el futuro”, comentó Tati, que será operado este miércoles en una clínica de Barcelona.Su rehabilitación demandará aproximadamente un mes, por lo que se ausentará de la próxima cita del Mundial, a disputarse en Holanda este fin de semana. Si todo marcha de la mejor manera, podría volver a subirse a la moto del Orelac Racing en el siguiente evento del certamen, a disputarse del 10 al 12 de mayo en Italia. “Trabajaremos para estar al 100% en Imola”, reconoció el cordobés. Tati será reemplazado en Assen por el ex piloto de MotoGP Hector Barberá, quien hará su estreno en el WSBK.