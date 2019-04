Argentina y Colombia, ya de manera oficial

Lo que no se estableció aún es en qué país se disputará la final

BUENOS AIRES, 10 (NA) - La Copa América 2020 será organizada de manera conjunta por Argentina y Colombia, según confirmó ayer la Conmebol. A través de un comunicado oficial, el ente rector de los destinos del fútbol sudamericano indicó que se disputarán dos grupos de seis equipos, uno en cada país, donde clasificarán los primeros cuatro a cuartos de final.Lo que no informó Conmebol es a partir de esa instancia en qué territorio se jugarán los partidos en cuestión, ya que según pudo averiguar NA, tanto Argentina como Colombia pretenden albergar los encuentros más importantes. Así las cosas, existirá una Zona Norte con el país cafetero, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y un invitado a definir, al tiempo que en la Sur Argentina compartirá cuadro con Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y el otro invitado, también por conocerse.Los grupos, que esta vez no serán sorteados, se eligieron en base a la respectiva cercanía de los países para garantizar que haya buena asistencia de público. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó que "el objetivo central de este cambio es brindar más facilidades a los aficionados y acercar geográficamente los partidos de las selecciones al público sudamericano".Al mismo tiempo, resaltó que "el aficionado podrá disfrutar de al menos cinco partidos de su selección, lo que refuerza el espectáculo y la fiesta deportiva".LA FINAL, INCOGNITASi bien en la reunión de Conmebol de marzo se había charlado de un proyecto que contemplaba que de cuartos de final en adelante la competencia se iba a jugar íntegramente en Argentina, en los últimos días Colombia cambió de parecer y buscó ser el único organizador, al punto que su presidente Iván Duque dio una conferencia de prensa el viernes en ese sentido.De acuerdo a las fuentes consultadas por esta agencia, esto lo hizo saber en la reunión de Consejo que se realizó en Río de Janeiro, pero la AFA -representada por su presidente, Claudio Tapia, y los dirigentes Pablo Toviggino, Daniel Angelici y Víctor Blanco- se mantuvo firme en la competencia de manera conjunta.Aunque todavía es un tema a resolver, la postura más fuerte es que dos partidos de cuartos de final se disputen en cada país, una semifinal en cada lado y el gran tema a resolver es la final, el botín más deseado por ambas partes. Este nuevo formato implica la disputa de 38 partidos, doce más que el actual.LOS ESTADIOSLa Asociación del Fútbol Argentino presentó ayer siete estadios como posibilidades para albergar los partidos de la Copa América 2020 que organizará de manera conjunta con Colombia.Según supo NA de fuentes cercanas a la AFA, los estadios son los de Boca, River, Racing, el "Malvinas Argentinas" de Mendoza, el "Bicentenario" de San Juan, el "Único" de Santiago del Estero y el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba. Lo curioso es que la cancha de la "Academia" no cuenta con la habilitación pertinente para organizar un partido oficial de Conmebol, aunque si se realizan las obras pertinentes, podría lograrlo.Además, el estadio de Santiago del Estero está en plena construcción y, según anunció el gobernador Gerardo Zamora en declaraciones formuladas a NA el 31 de marzo, "se inaugurará a mediados del año que viene, casi para que esté preparado para ser sede de la Copa América". La obra deberá concluir unos meses antes de ese plazo para someterse a una inspección de Conmebol con el objetivo de conseguir la habilitación correspondiente.En cambio, los otros cinco estadios tienen el visto bueno correspondiente para disputar partidos de esta índole. Según supo esta agencia, la lista de siete deberá ser reducida a cinco, que serán los que albergarán los partidos de la Copa América 2020.La ausencia más llamativa es la del estadio "Ciudad de La Plata", el primero en Argentina y Sudamérica en combinar césped natural con sintético e instalaciones muy similares de la de los equipos de primera línea de Europa.