Ventajas de Liverpool y Tottenham

El Liverpool tomó ventaja para clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones tras imponerse por 2-0 este martes en el partido de ida de los cuartos disputado en Anfield. El guineano Naby Keita (5) y el brasileño Roberto Firmino (26) fueron los goleadores de los Reds, que acudirán con esa ventaja de dos goles a Oporto el miércoles de la próxima semana. En tanto, el Tottenham superó 1-0 al Manchester City en Londres en la ida de los cuartos de la Liga de Campeones, con un gol del surcoreano Soo Heun Ming, en un partido en el que el argentino Sergio Agüero desperdició un penal, despejado por Hugo Lloris. En el nuevo Tottenham Hotspur Stadium, en su puesta de largo europea, Citizens y Spurs, segundo y tercero de la Premier League, demostraron que quizás se conocen demasiado. Libraron una áspera batalla y cuando parecía que el partido se dirigía al empate sin goles, Soo Heung- min (78) dio la primera estocada a la eliminatoria.El Barcelona se enfrentará este miércoles al Mánchester United en Old Trafford (a las 16 hora argentina) buscando una victoria que le encarrile la eliminatoria en la ida de cuartos de final de la Champions, una fase que no ha vuelto a superar desde la temporada 2014/2015. El equipo azulgrana no puede llegar en mejor momento a este duelo con la Liga en el bolsillo tras ganar al Atlético de Madrid (2-0) el fin de semana, dejándolo once puntos por detrás en Liga. Enfrente estará un Manchester United con ganas de tomarse la revancha, tras haber visto como el Barça le vencía en dos finales de la Liga de Campeones en 2009 (2-0) y en 2011 (3-1), último enfrentamiento oficial entre estos dos gigantes.En el otro partido de la jornada, hay que decir que hace falta más que una lesión en el muslo para impedir a Cristiano Ronaldo jugar la Liga de Campeones, su competición preferida. Lesionado hace quince días con Portugal, CR7 regresará con la Juventus hoy en el partido de ida de cuartos de final contra el Ajax en Ámsterdam. La Juve viene de eliminar al Atlético de Madrid y el Ajax de dejar en el camino al tricampeón Real Madrid.