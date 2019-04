Satisfacción por el avance del IMEPP

La secretaria de Auditoría y Control de Gestión del municipio, Amalia Galantti, subió al Concejo Municipal para dialogar con los ediles sobre diversos Proyectos de Ordenanza.Uno de ellos fue presentado por el Ejecutivo municipal, y consiste en dar institucionalidad al programa Rafaela Evalúa, a través de la creación del Instituto de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas.Se trata de un Proyecto de Ordenanza que no es sólo del Ejecutivo sino que pertenece a las más de 50 instituciones y 300 vecinos que participaron en los distintos foros de discusión y encuentros que se llevaron a cabo para la redacción de la Ordenanza de conformación del Instituto.“Junto al jefe de gabinete Marcos Corach, el 31 de octubre pasado, presentamos la primera propuesta del organismo, con la conformación del órgano directivo a través de representantes del Consejo Universitario de Rafaela, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales y el Concejo Consultivo Social, además de dos representantes del Concejo. Con posterioridad, fuimos invitados a una reunión de la Federación de Entidades Vecinales, donde nos pidieron su incorporación en el órgano de dirección”, manifestó Galantti.“Elevamos el Proyecto de Ordenanza incorporando sus sugerencias y ahora ya con un Consejo Directivo integrado con cuatro representantes institucionales y dos políticos que son representantes del Concejo. Debo aclarar que el representante del Ejecutivo tiene voz pero no tiene voto”, dijo la funcionaria.“Realmente es una institución para la ciudad, es un salto de calidad institucional que trabaja sobre la evidencia que se requiere para tomar mejores decisiones en materia de políticas públicas y sobre la participación de las instituciones y la ciudadanía con incidencia real en esta toma de decisiones”, marcó la funcionaria.De acuerdo a lo que pudo conversar con los concejales, aclaró: “Proponemos que sea un ente autárquico por varias razones, principalmente porque es la única forma de garantizar que se sostenga a lo largo del tiempo y que las instituciones y vecinos de la ciudad puedan participar. Ellos van a ser quienes conduzcan el ente”.También agregó: “Además, no implica ni una gran estructura ni un presupuesto elevado, al contrario. Mi percepción respecto a lo que decida el Concejo es muy buena. Todos se expresaron de acuerdo con la idea, pero seguramente surgirán algunas preguntas y dudas con la lectura en Comisión, que aclararemos cuando las envíen”.