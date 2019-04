Municipales: ofrecieron un 15% y llegaron a un acuerdo

Los trabajadores municipales tuvieron un final feliz, después de varias reuniones con los representantes de Municipio y Comunas y luego de declarar, en varias ocasiones que esta paritaria "era la más compleja en años", hubo "fumata blanca".El encuentro de ayer, extenso y muy hablado, completó en total cuatro horas, donde los representantes gremiales establecieron el pacto, descartando de esta manera toda posibilidad de paro que ya había lanzado la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram) para el próximo jueves y viernes, en caso de que ayer no hubiese una oferta que los dejara conformes.El acuerdo llegó luego del ofrecimiento del 15 por ciento en dos tramos (12% en marzo y 3% restante en mayo) que hicieron los representantes de los municipios, además de la aplicación de la cláusula gatillo ni bien el proceso inflacionario supere los números propuestos en la paritaria."La cláusula gatillo es sin tope y no está atada a nada", destacaron ayer al término del encuentro los delegados. Recordemos que el encuentro se llevó a cabo en la secretaría de Comunas y Municipios en Santa Fe.Rápidamente los municipales mostraron su conformismo, logrando el objetivo que pretendían para de esta manera "poder absorber la inflación de enero, febrero y marzo", tal como lo habían adelantado en los días previo al encuentro.En tanto, remarcaron la aplicación de la cláusula gatillo "ni bien supere el 12 por ciento estipulado" para estos meses, mientras que cobrarían todo el aumento a fin de mes, algo que también estaba anotado en la agenda para ser discutido.De esta manera, este incremento de sueldo mínimo garantizado para un trabajador que recién ingrese a la Municipalidad pasará a ser cerca de 24 mil pesos, en lugar de los 21 mil, que era lo que estaban cobrando en la actualidad.El acuerdo para los trabajadores municipales fue "muy satisfactorio", tal como lo expresaron varios dirigentes al término del encuentro ya que alcanzaron un acuerdo para todo este año con la aplicación de la cláusula gatillo sin tope, a sabiendas de que este 2019 tiene aspecto de duro y complicado, atravesado además por las elecciones y el cambio de autoridades.La reunión paritaria de tuvo varios cuartos intermedios, es por esto que se extendió tantas horas. Recordemos que existen en la provincia 365 municipios y cada dirigente pudo hacer mención a sus intereses, por propios compromisos y su relación con el empleador, entre otras cosas. Más allá de todo esto, el final terminó siendo feliz, y finalmente no habrá paros.