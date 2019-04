Cocco: "fue la más difícil"

Luego de haber firmado el acta, LA OPINION dialogó con Darío Cocco, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), uno de los miembros paritarios. "Fue muy trabajado, muy duro. Entendemos que se llegó a un buen acuerdo para los trabajadores", indicó.Uno de los puntos principales del reclamo sindical era la cláusula gatillo, algo a lo que los municipios se negaban, alegando la dificultad de pago, en función de la caída de la recaudación: "entendemos que le va a ser dificultoso por la crisis, con esta inflación no va a ser sencillo. Pero nuestra responsabilidad era cuidar los ingresos y el poder adquisitivo de los trabajadores y era con la cláusula gatillo, que lo hemos logrado. Iremos viendo casos particulares, pero no debería haber grandes problemas", comentó y agregó que no habrá revisiones a lo largo del año."Estamos satisfechos de haber podido cerrar el acuerdo. Fue la paritaria más difícil de los últimos 12 años. Para nosotros era importante sostener la cláusula gatillo como lo hemos logrado", completó.