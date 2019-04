Acuña, principal candidato

Sabido es que 9 de Julio está trabajando en la contratación de un nuevo entrenador que venga a ocupar el lugar que dejó vacante Daniel Veronesse y a suceder también a Marcelo Werlen, el coordinador del fútbol del club, que recordemos se hizo cargo del primer equipo de manera “interina” a mitad del Torneo Regional Amateur. Ya con la doble competencia por delante, los torneos liguistas y la Copa Santa Fe, el actual DT ya había anunciado que continuará dirigiendo al equipo algunos partidos más, ya que está cumpliendo otra función dentro de la institución. Mientras tanto, los candidatos a reemplazarlo continúan siendo los mismos de los últimos días. Por ahora, el que tiene las mayores posibilidades es Gerardo Acuña. El ex jugador de Atlético de Rafaela, entre otros, hace más de 4 años que se encuentra dirigiendo, de manera exitosa, a Tiro Federal de Morteros. El último domingo, el elenco del “Toro” perdió 1 a 0 como local el partido de ida ante Sarmiento de Leones en el inicio de los play offs de la Región Centro del Torneo Regional y por el lado del León rafaelino, están esperando que el equipo morterense finalice su participación en ese certamen para empezar a reunirse de cara al futuro, más allá de las varias conversaciones que se sucedieron en los últimos tiempos. Esto ya lo había manifestado el propio Werlen luego de la eliminación de su equipo en el TRA, que lo van a esperar porque es el que más le agrada futbolísticamente y el que puede llevar a cabo el proyecto de 2 años en el cual se buscará respetar. Igualmente, ya en el segundo escalón, hubo charlas con Fabricio Sánchez Varela, recientemente desvinculado de la Crema, con Gustavo Giorgis, ex DT de Brown de San Vicente y Libertad, y también con Mariano Ferrero, un porteño que trabajó en inferiores y en la primera de All Boys durante 12 años. Igualmente, en las próximas horas podría aparecer otro posible candidato, y ese sería Adrián Tosetto. En las redes sociales se rumorea que el “Chino” se alejaría de Unión de Sunchales luego de la eliminación tempranera en el Federal A, hecho que se produjo el domingo pasado en una de las Reválidas ante Sol de Mayo. Tosetto hace más de 10 años que se encuentra trabajando en el Bicho Verde y es el más exitoso del club, aunque por un cierto desgaste no continuaría en la institución sunchalense. De todos modos, siempre fue deseado por calle Ayacucho y han existido sondeos en el pasado. Entonces, si esto se confirma, el “9” podría volver a la carga por Tosetto en estos días.Por otro lado, este miércoles vendrá un delantero a sumarse a 9 de Julio de cara a la Liga y a la Copa Santa Fe. Se trata de un rosarino, con referencia, de apellido Molina, remarcando que la semana pasada se había alejando Santiago Gómez por razones personales. Cabe consignar que el León debutará el próximo domingo en el certamen provincial visitando a Ferro Dhó de San Cristóbal en el partido de ida de la segunda fase.