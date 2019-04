Los árbitros para la Copa

La Copa de la Superliga arrancará este viernes y ya tiene todo confirmado luego de que la AFA diera a conocer los árbitros de cada partido, que esta vez fueron elegidos a dedo y no por sorteo, en una decisión tomada por la Superliga. Los partidos de ida de la primera fase se disputarán de la siguiente manera:* Viernes 12 de abril, a las 19, Colón vs. Tigre (Patricio Loustau) y a las 21.10, Gimnasia vs. Newell's (Néstor Pitana).* Sábado 13 de abril, a las 15.30, San Martín de San Juan vs. Talleres (Germán Delfino); a las 17.45 Belgrano vs. Lanús (Fernando Echenique) y a las 20, San Martín de Tucumán vs. Unión (Silvio Trucco).* Domingo 14 de abril: a las 15.30, Estudiantes vs. Banfield (Facundo Tello); a las 17.45, San Lorenzo vs. Huracán (Fernando Espinoza) y a las 20, Argentinos vs. Independiente (Mauro Vigliano)* Lunes 15 de abril, a las 19, Patronato vs. Godoy Cruz (Jorge Baliño) y a las 21.10, Rosario Central vs. Aldosivi (Fernando Rapallini).No obstante, La Superliga anunció también la programación de las revanchas de los 16avos de final de la flamante Copa, que tendrá la definición de la serie "clásica" entre Huracán y San Lorenzo el viernes Santo. Estos son los días y horarios de los cruces:* Viernes 19 de abril, a las 17.45. Banfield – Estudiantes y a las 20, Huracán - San Lorenzo.* Sábado 20 de abril, a las 13.15, Aldosivi - Rosario Central; a las 15.30, Lanús – Belgrano; a las 17.45, Talleres - San Martín de San Juan y a las 20, Godoy Cruz – Patronato.* Domingo 21 de abril, a las 13.15, Tigre – Colón; a las 15.30, Newell’s – Gimnasia LP; a las 17.45, Unión - San Martín de Tucumán y a las 20, Independiente – Argentinos.