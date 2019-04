Congelarían precios de productos de la canasta básica de alimentos

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Gobierno negocia con grandes supermercados y fábricas de alimentos un congelamiento de precios para 45 productos de la canasta básica, revelaron ayer fuentes empresariales. El acuerdo tendría vigencia a partir de mayo y regiría hasta agosto próximo, para volver a renegociar el acuerdo en septiembre próximo, de acuerdo con la marcha de la inflación.Según las fuentes empresariales, en las negociaciones se discute una actualización de precios que superaría el 10%, para luego congelar los precios y volver a discutirlos en la renegociación de septiembre.El acuerdo alcanzaría a 45 productos de la canasta básica y podía incluirse artículos de higiene personal y de limpieza.El congelamiento de precios incluiría también artículos de segundas marcas e iría acompañado de una ampliación del programa de "Precios Cuidados".El Gobierno mantiene las negociaciones a través de funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y las grandes cadenas de supermercados. Aun no fueron convocados a la mesa de negociaciones los supermercados del interior del país y los medianos y pequeños centros de abastecimiento, ni tampoco la cámara que agrupa a supermercados chinos.El Gobierno espera realizar el anuncio lo antes posible o si no arrancar con el acuerdo a partir de mayo. Las empresas están analizando con el Gobierno la articulación del nuevo programa de precios, y se busca cerrar cuanto antes las negociaciones, ante la presión inflacionaria que amenaza con acelerarse en los próximos meses.El aumento de costos que tienen las empresas elaboradoras de alimentos hace que las empresas evalúen qué productos podrían integrar la lista con precios congelados.El Ministerio de Producción busca impulsar también el programa "Ahora 12" con cuotas fijas y en pesos y sin interés, como medida paralela para impulsar el consumo de electrodoméstico de marca nacional y de eficiencia energética.El presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, reconoció en declaraciones periodísticas que "hay conversaciones del Gobierno, empresa por empresa, con proveedores, fabricantes y supermercados para congelar precios" y reclamó ser "cuidadosos con lo que se firma".EQUIPO ECONOMICOEN LA ROSADAEl Gobierno empezó a definir ayer los anuncios económicos que dará a conocer en las próximas horas para morigerar el incremento del costo de vida para sectores más vulnerables, en medio de la recesión, y antes del inicio de la campaña electoral.Este martes, las principales figuras del equipo económico se reunieron en Casa Rosada para comenzar a definir el paquete de medidas que analizarán luego con empresarios para renovar y ampliar el programa Precios Cuidados, por el cual una determinada cantidad de productos de supermercados se mantiene congelado.A la Casa Rosada asistieron los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Producción y Trabajo, Dante Sica; además del secretario de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.En medio de un fuerte hermetismo, no trascendió si la reunión fue con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, o si en algún momento se sumó el presidente Macri. Los anuncios, que aún no se definieron sí se harán antes o después del fin de semana, incluirían tres líneas de crédito -los préstamos Anses, Procrear y Mejor Hogar-; el relanzamiento del programa Ahora 12 para compra de electrodomésticos e indumentaria, además de la extensión de Precios Cuidados, con nuevos productos."Vamos a poner mucho dinero en la calle. Vamos a reforzar los Créditos ANSeS, pero también la tarifa social para adultos mayores y estamos trabajando en un programa de descuentos", había adelantado el titular del organismo, Emilio Basavilbaso.Según el funcionario, el programa de descuentos de la ANSeS para jubilados se aplicará en medicamentos, alimentos y electrodomésticos, mientras los créditos que se anunciarán para el sector tendrán una tasa de entre 44% y 54%, por debajo de la que se piden para préstamos similares en el mercado. Con la reelección en la mira, Macri puso a trabajar a todo el Gabinete para anunciar las medidas económicas lo antes posible, confirmaron fuentes oficiales.