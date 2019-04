Ingresaron los fondos del crédito del FMI

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Las reservas internacionales del Banco Central subieron ayer al récord de US$ 77.478 millones, tras el ingreso de US$ 10.835 millones correspondientes a un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. "Se registró el ingreso correspondiente al cuarto tramo del crédito "Stand By" con el Fondo Monetario Internacional por un equivalente de US$ 10.835 millones", informó la autoridad monetaria.La semana pasada, tras la reunión del board del organismo se dispuso el envío de los fondos que el Gobierno necesita para afrontar los riesgos de una corrida y una disparada del tipo de cambio.En el habitual comunicado de resumen de variables financieras, la entidad que conduce Guido Sandleris informó que "la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo positivo de 33 millones" y en el mercado de cambios no tuvo participación.Con este ingreso, las reservas superaron este martes el máximo registrado el pasado 3 de marzo, cuando llegaron a 68.578 millones.Según lo convenido con el Fondo, las reservas servirán de respaldo presupuestario, pero también para la venta diaria de entre US$ 60 y 120 millones y para el pago de vencimientos del Tesoro.Si bien el Gobierno contará con este respaldo, lo cierto es que también deberá seguir de cerca las advertencias en cuanto a incentivar los recortes para cumplir con la política de déficit cero.En el documento, el Fondo hizo preocupantes advertencias por la elevada inflación y las dificultades del país para salir de esta tendencia.Con estos fondos, el Central podrá disponer de recursos para las licitaciones diarias de entre 60 y 120 US$ millones para convertirlos en pesos y utilizarlos en gastos corrientes.MAL PRONOSTICOLa inflación promedio de la Argentina bajará este año muy levemente respecto de 2018 pero se ubicará en un nivel igualmente muy alto del 43,7%, mientras que el desempleo aumentará y afectará al 9,9% de la población. Así lo proyectó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe "Perspectivas de la economía mundial" publicado este martes, en la previa del inicio de la Asamblea Anual que celebrará junto al Banco Mundial en Washington a partir del jueves.El organismo que conduce la abogada francesa Christine Lagarde indicó además que tras haber caído 2,5% en 2018, el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina anotará en 2019 una baja del 1,2% para recuperarse recién en 2020 con una expansión del 2,2%.DUJOVNE CONFUNCIONARIOS DEL FMIEl ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunirá el sábado próximo con funcionarios del FMI en medio de nuevos pedidos de ajustes y reducción del gasto por parte del organismo multilateral, para cumplir el equilibrio fiscal. Dujovne, quien viajó a Washington para participar de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial, se reunirá el próximo sábado con David Lipton, primer subdirector gerente del Fondo.No se descarta que el ministro se reúna con la directora del FMI, Christine Lagarde, para analizar la marcha del acuerdo que la Argentina firmó con el organismo. El organismo criticó recientemente la debilidad del gobierno para frenar la inflación, reclamó ajustes del gasto para enfrentar una virtual caída de ingresos fiscales y prohibió que los dólares del préstamo a la Argentina se utilicen para intervenir en el mercado cambiario.