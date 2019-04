La quinta con cinco adelantos

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol en donde quedó confirmado cómo se jugará la quinta fecha del torneo Apertura de la Primera A.Se jugarán cinco adelantos entre jueves y viernes, mientras que el domingo se completará con los otros dos cotejos.En barrio Parque habrá promesa de partido. El líder, Sportivo Norte (10 puntos), estará visitando mañana a Ben Hur (9), uno de los escoltas que tiene el ‘Negro’. El otro, que es Atlético de Rafaela (9), se presentará el viernes ante Tacural, que llega con 8 unidades.A continuación, el programa completo de cómo se disputará la fecha 5:21:30 hs Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad, Brown de San Vicente vs Peñarol, Deportivo Ramona vs 9 de Julio; 22:00 hs Ben Hur vs Sportivo Norte.22:00 hs Atlético de Rafaela vs Deportivo Tacural.16:00 hs Ferrocarril del Estado vs Florida de Clucellas, Unión de Sunchales vs Talleres de María Juana.Anoche, también quedó confirmado que el cruce por la segunda fase de la Copa Santa Fe entre Peñarol y el Deportivo Libertad se jugará el próximo domingo 14, a las 15:30 hs en Villa Rosas, mientras que la revancha irá el miércoles 24, en Sunchales.Vale recordar que también el próximo domingo estará jugando 9 de Julio, que hace su debut en el certamen provincial, visitando a Ferro Dho a las 15:30 hs, en San Cristóbal.