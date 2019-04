Los docentes pasaron a cuarto intermedio y esperan propuesta

Ayer por la tarde se volvieron a ver las caras. Con tres paros de por medio, la paritaria docente (acaso una de las más esperadas) volvió a escena en la sede del Ministerio de Trabajo. Pero las expectativas duraron poco: un encuentro que sólo tuvo 40 minutos de extensión y pasó a cuarto intermedio que parece tener más novedades en la mañana de hoy.

Demás está decir, después de la introducción, que los maestros no fueron tentados con ninguna oferta, como le pasó a los municipales la semana pasada, que sí recibieron un porcentaje. Los protagonistas dijeron que el gobierno se comprometió no sólo a hacer una propuesta de ese tipo hoy, sino que también va a trabajar en avances para mejorar las condiciones de trabajo.

El encuentro fue encabezado por los ministros de Pablo Farías y Gonzalo Saglione en la Casa de Gobierno, a quienes se les exigió durante la breve charla ajustar el porcentaje, con la cláusula de actualización y con otros aspectos que seguramente se tratarán hoy, al igual que los estatales, que pasaron a cuarto intermedio también.



"UN PORCENTAJE

DE ARRANQUE"

La que sí brindó declaraciones tras el encuentro fue Sonia Alesso, secretaria general de AMSAFE, una voz buscada en las últimas semanas y quién ayer remarcó el reclamo del sector para recibir un ofrecimiento que incluya "un porcentaje de arranque" y mantenga la cláusula gatillo. Además, pide una suba de las asignaciones familiares y el restablecimiento del cronograma completo de titularizaciones y concursos.

Más allá de todo esto, la paritaria docente es indudablemente una de las que mayores tensiones está planteando entre las partes. "Desde sector sindical planteamos una serie de cuestiones que deben discutirse, seguramente habrá otras discusiones sobre temas pendientes en la comisión técnica, que no son salariales", indicó la secretaria y agregó que "también estamos preocupados por la cuestión medioambiental. Lo venimos trabajando con la campaña Paren de Fumigarnos y se reactivó a partir de lo que dijo Macri en Entre Ríos. La provincia de Santa Fe tiene una responsabilidad, están fumigando en nuestras escuelas, lo hemos planteado con muchísima insistencia", concluyó Alesso.

Recordemos que el encuentro anterior al de la jornada actual había sido el 19 de marzo y luego de ello los sindicatos docentes no volvieron a ser llamados para recibir otro ofrecimiento, ya que el gobierno decidió no dialogar en medio de los dos paros por 48 horas que llevaron adelante los maestros públicos y privados.

Además, durante el conflicto, el Ministerio de Educación suspendió el cronograma de titularizaciones -que se retomará esta semana, según se confirmó oficialmente por estas horas- .

Finalmente, a ello se sumó la decisión anunciada por el Ejecutivo santafesino de descontar los días no trabajados a los agentes del Estado.