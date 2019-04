Luis Castellano convocó al nuevo jefe de Policía

El intendente Luis Castellano recibió ayer por la tarde en su despacho al flamante jefe de la Unidad Regional V director general de Policía Juan Pablo Bengoechea. Durante el encuentro, el Intendente y el jefe de la URV dialogaron sobre temas ligados a la principal preocupación que tiene en vilo a los rafaelinos: la inseguridad.A propósito de ello, Castellano aprovechó la reunión para, entre otras cuestiones, abordar la secuencia de hechos delictivos que se producen desde hace tiempo en Rafaela y que generó la conformación de un mapa del delito.Luego de la reunión, que comenzó a las 17:30 y finalizó pasada las 19:30 hs., el intendente Castellano manifestó que “como lo hacemos con todos los jefes de Policía que el Gobierno Provincial nombra para Rafaela, lo he convocado a este nuevo Jefe para poder plantearle claramente cuál es la situación de la ciudad. La seguridad es una enorme preocupación de todos los rafaelinos y le hemos mostrado lo que es una herramienta que hemos diseñado desde la Guardia Urbana y desde el Centro de Monitoreo que es un mapa del delito que muestra de manera clara cómo está la ciudad, cómo el nuevo Jefe recibe la ciudad y vamos a hacer evaluaciones porque este mapa del delito lo vamos a ir monitoreando mes a mes porque es una herramienta objetiva para ir evaluando la tarea de la Policía y la tarea de prevención que hace la Policía”.El Intendente agregó que “además hemos puesto a disposición absolutamente todas nuestras herramientas para trabajar coordinadamente; nuestros equipos de la Guardia Urbana, del Centro de Monitoreo, todo el equipo del Municipio para poder colaborar en la tarea preventiva, pero, claramente, se necesita una actitud y aptitud de control, monitoreo y prevención de la Policía que es muy necesaria en la ciudad”.“También, tanto la Policía como nosotros, como la comunidad sabemos que hay una tarea de la Justicia muy importante que no solo hace a lograr que los delincuentes queden presos sino también lograr que a nivel preventivo esos delincuentes no salgan porque cada vez que hay un delincuente o un grupo de delincuentes que salen y actúan en los barrios complican enormemente la convivencia de los vecinos”; dijo el mandatario al sintetizar los ejes del encuentro con Bengoechea, en el que también participó -en la segunda parte- el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, Delvis Bodoira.“Ahora viene todo un proceso de coordinación y de trabajo que se tendrá que hacer a través del Comando Unificado, hay muchas instancias de vínculo, de trabajo coordinado con la GUR, con el Centro de Monitoreo, hay reuniones previstas para que el Jefe se presente con todas las instituciones y pueda tomar claramente la posta de una situación que está muy compleja, muy difícil en Rafaela; los vecinos lo saben, es la principal preocupación y él sabe que, como referente de la Unidad Regional V, tiene que tomar el mando muy firme y poder dar una respuesta preventiva que en la ciudad se necesita y mucho”; finalizó.VÍNCULOSTambién, luego de la reunión con el Intendente, el nuevo jefe de Policía de la URV Juan Pablo Bengoechea expresó que, desde la fuerza que lidera, seguirán “fomentando lo que se venía haciendo, acentuarlo y recomponer algunos vínculos”.Bengoechea dijo que el delito “tiene la complejidad que tiene hoy en muchas ciudades de la provincia y del país; hay que trabajar toda la operatividad de la unidad para dar mejores respuestas a la sociedad”.El jefe de la URV finalizó diciendo que “seguramente nos vamos a ir reuniendo con el Intendente y tendremos comunicación de los problemas que se planteen. Además, tenemos un plan de trabajo con reuniones mensuales".