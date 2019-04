La provincia logró que 4700 jóvenes retomen sus estudios

Los equipos territoriales del Ministerio de Educación lograron que 4700 jóvenes retomaran sus estudios mediante el programa Vuelvo a Estudiar. La convocatoria, realizada bajo la modalidad casa por casa, estuvo dirigida a aquellos santafesinos que, por distintos motivos, dejaron inconclusa su escolaridad. Fueron contactados por más de 80 consejeros juveniles junto a equipos socioeducativos del Ministerio de Educación y grupos territoriales de los municipios.

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, señaló que “este plan nos permite garantizar un derecho fundamental como es el de la educación, que nosotros consideramos como la madre de muchos otros derechos. La educación permite a cada ciudadano una vida digna, un trabajo decente, un proyecto de vida individual y colectivo. Y el Plan Vuelvo a Estudiar es una acción concreta y contundente, con la llegada del Estado al territorio para garantizar efectivamente ese derecho a la educación”.

Desde el 2013, el gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante el plan Vuelvo a Estudiar, una estrategia de inclusión socioeducativa destinada a jóvenes y adultos que por diferentes razones no han concluido su educación secundaria. Hasta el momento, más de 25.000 estudiantes fueron incluidos a través de las tres líneas del Vuelvo a Estudiar: Territorial (17.791), Virtual (6225) y Tiempo de Superación (1312).



LAS VISITAS

En las grandes ciudades, las visitas masivas de los equipos del Vuelvo a Estudiar se concentran en los barrios priorizados por el Plan Abre, a los que se suman otros sectores con mayor cantidad de estudiantes. Durante el año, los consejeros juveniles de cada territorio continúan visitando casa por casa a los jóvenes y acompañándolos en el regreso a la escuela o bien, en el cursado de otras trayectorias puente que permitan encarar la vuelta a la escuela.

Estos equipos visitan en dupla a los estudiantes en sus domicilios a partir de un listado que se construye con los datos que arroja el Sistema de Gestión y Administración Escolar (SIGAE WEB), creado en 2008 y único a nivel nacional. El sistema registra a los estudiantes con DNI, lo que permite relevar sus trayectorias educativas, detectando las situaciones de interrupción del cursado.

Cada año se toman del SIGAE los datos de aquellos estudiantes que no registraron inscripciones en el sistema durante el año precedente. En este ciclo lectivo, se buscaron jóvenes que, habiendo estado inscriptos en 2017, no registraron inscripciones en ninguna escuela durante 2018.

Una vez en el aula, los estudiantes tienen un consejero estudiantil que los acompaña en el proceso de contención y hace de nexo entre la escuela y el barrio.