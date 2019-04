La ciudad fue sede de una fecha de Rural Bike

Los Amigos del Rural Bike se muestran felices y no pueden ocultar su satisfacción por la respuesta lograda el pasado domingo y por que la organización de la fecha local resultó sumamente exitosa, en la oportunidad se disputó la primera fecha del Campeonato XC FACiMO del LitoralCon una asistencia de 89 corredores se disputó el domingo en nuestra ciudad la Primera Fecha del Campeonato XC FACIMO del Litoral, el lugar elegido al igual que el año pasado fue en el predio de la casa del fundador de la ciudad y hoy patrimonio cultural, llamado “Casa de Steigleder”.Desde las 8 los organizadores locales recibieron a los pedalistas que desde distintos puntos de la provincia y provincias vecinas se hicieron presentes en un día espléndido para disfrutar del trazado de 5.3 Kmts que prepararon los “Amigos del Rural Bike Sunchales.”Durante esta fecha se estrenó el sistema de largada en “Dos mangas” para proceder con las mismas, siendo las primeras a las 11 de la mañana en punto, siendo de la partida inicial las categorías de Damas Menores, con 3 vueltas, Damas Elite y Máster A, 6 vueltas, Damas B y C, 4 vueltas, caballeros Menores y Juveniles con 4 vueltas, Master D1, 4 vueltas, Master E, 3 vueltas y las promocionales de Dama y Caballeros, con 1 vuelta para estos participantes.A las 13 horas, siempre puntales, se largó la segunda manga que incluía al más nutrido grupo de corredores, que con 7 vueltas (durísimas según los participantes) que aglutinó a las categorías Sub 23, Elite, Master A1, A2, B1, B2 y con 6 vueltas a los Master C1 y C2.Al finalizar todas las carreras, se corrió en 3 tandas la categoría Biker Kids con edades desde los 3 a los 14 años, quienes disfrutaron de un circuito reducido del original pudiendo sentir la adrenalina que minutos antes habían sentido sus padres y madres al recorrerlo.Los ganadores de la general fueron, en Damas con 6 vueltas, Luisina Sismondi, con 4 vueltas, Sandra Sánchez y con 3, Luisina Gotti; en tanto en caballeros, con 7 vueltas el ganador fue Joaquín Cammisi, con 6 vueltas, Angel Pruvost, con 4 vueltas, Matías Müller y con 3 vueltas, Valentín Tochi.Sunchales estuvo representada por los siguientes pedalistas:1 Sanchez Natacha 00:24:43 12,38 Km/h6 Rostagno Bernardo 01:59:29 17,93 Km/h7 Schaberger Luciano 02:03:02 17,41 Km/h1 Bertero Daniel 01:43:12 20,76 Km/h10 Gonzalez Silvio 02:01:25 17,64 Km/h2 Contreras Silvio 01:44:52 20,43 Km/h4 Romero Jose Luis 01:57:08 18,29 Km/h1 Leissling Liberto 01:14:02 16,53 Km/h3 Lodi Juan Bautista 00:24:14 12,63 Km/hClasificaciones completas en www.ruralbike.com.ar