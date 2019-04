Buenos amistosos de BH ante Talleres

Este lunes, Ben Hur disputó encuentros amistosos en la capital cordobesa como preparación al Torneo Juvenil del Centro. La delegación del Lobo estuvo encabezada por el Coordinador Deportivo, César Bessone, acompañado por los entrenadores y profesores de cada una de las categoría.La actividad se llevó a cabo en el predio deportivo que posee Talleres de Córdoba y los encuentros amistosos fueron disputados por las tres categorías de la BH que intervienen en el Torneo Juvenil del Centro: Sub 15, Sub 17 y Sub 19, certamen nacional que comenzará en el mes de mayo.Estos fueron los resultados:Talleres 5 vs Ben Hur 1 (gol de Felipe Picapietra).Talleres 1 vs Ben Hur 1 (gol de Juan Ferrero).Talleres 0 vs Ben Hur 2 (goles de José Escalada -penal- y Pablo Palomeque).Ben Hur quiere expresar su enorme agradecimiento al Club Talleres de Córdoba por la gran atención recibida a lo largo de toda la jornada.