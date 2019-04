Jugaron la quinta en inferiores

El sábado se disputó la quinta fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, en la que tuvo fecha libre Unión de Sunchales. Hubo de todo en cuanto a los resultados, con goleadas abultadas (como las de Atlético ante Independiente de San Cristóbal, incluyendo un 12 a 0 en sexta) o empates también con muchos tantos, como el 4 a 4 de 9 de Julio y Ferro. En los duelos de Quilmes y Brown se jugaron solo tres partidos de inferiores, ya que Quilmes no presenta novena y Brown no tiene sexta.Este es el resumen de la jornada:9 de Julio 4 (Augusto Baldesarre -4-) - Ferrocarril del Estado 4 (Federico Malano -3- y Nicolás Cisneros); Quilmes 1 (Patricio Bufa) - Brown de San Vicente 3 (Agustín Ribodino -2- y Facundo Hang); Atlético Rafaela 3 (Ayrton Spinardi -2- y Stéfano Zilli) - Independiente de San Cristóbal 0; Peñarol 0 - Sportivo Norte 1 (Angel Almaraz) y Libertad de Sunchales 0 - Ben Hur 1 (Matías Quinteros).Principales posiciones: Ben Hur 12 puntos; Ferro y Atlético 10.9 de Julio 0 - Ferrocarril del Estado 2 (Uriel Sandoval y Lautaro Córdoba); Atlético Rafaela 12 (Matías Ribalta -3-, Federico Reynoso -3-, Luciano Vera -2-, Gonzalo Roldán -2-, Joaquín Ibarra y Bruno Riberi) - Independiente 0; Peñarol 4 (Francisco Bevilacqua -2-, Nicolás Gallardo y Joaquín Manzo) - Sp. Norte 3 (Yamil Vera -2- e Isaías Saban) y Libertad 0 - Ben Hur 2 (Agustín Bianciotto -2-). A Quilmes se le otorgan los puntos ya que Brown no presenta divisional.Posiciones: Atlético 15 puntos; Ben Hur 12; Ferro 10.9 de Julio 2 (Fernando Lunardelli -2-) - Ferro 1 (Santiago Parola); Quilmes 0 - Brown 1 (Fabricio Sacco); Atlético Rafaela 9 (Santiago Vico -3-, Nahuel Guzmán, Nicolás Lencina -2-, Iván Bravo -2- y Teo Comini) - Independiente 0; Peñarol 1 (Kevin Contreras) - Sp. Norte 2 (Kevin Dominguez y Gabriel Gorosito) y Libertad 2 (Axel Gravenbarter y Ulises Reynoso) - Ben Hur 2 (José Picapietra y Antonio Martini).Principales posiciones: Atlético 12 puntos; Libertad 10; Brown 9.9 de Julio 1 (Santiago Filippa) - Ferro 0; Quilmes 0 - Brown 1 (Rafael Gómez); Libertad 2 (Matías Martini y Joaquín Reynoso) - Ben Hur 1 (Gerónimo Méndez). Atlético Rafaela y Peñarol ganan los puntos, ya que Independiente y Sp. Norte, respectivamente, no presentan divisional.Principales posiciones: Peñarol 13 puntos; Libertad 12; Atlético Rafaela 10.9 de Julio 2 (Mariano Gómez y Santiago Basualdo) - Ferro 2 (Luca Zbrun y Maximiliano Chazarreta); Atlético 7 (Facundo Weissen -2-, Alejo Nazzi, Francisco Gramaglia, Nicolás Dominino, Gianluca Amadío y Sebastián Toloza) - Independiente 0; Peñarol 1 (Marcelo Alfonzo) - Sp. Norte 0 y Libertad 0 - Ben Hur 0. Brown gana los puntos ya que Quilmes no presenta divisional.Principales posiciones: Atlético 15 puntos; Ferro 10; Unión 9.9 de Julio 1 (Gonzalo Ayala) - Ferro 3 (Mateo Cassina, Mateo Montenegro y Dylan Pérez); Libertad 0 - Ben Hur 2 (Rodrigo Ghiotti y Manuel Prado).Principales posiciones: Ferro 13 puntos; Atlético y Ben Hur 12.Peñarol gana los puntos porque Sportivo no presenta equipo; Ferrocarril del Estado 1 (Diego Villarreal) - 9 de Julio 1 (Bautista Bender); Brown de San Vicente 2 (Felipe Varisco y Pedro Aimetta) - Quilmes 0; Independiente de San Cristóbal 0 - Atlético Rafaela 4 (Gianluca Alleman, Valentino Gandín, Matías Herrero y Rodrigo Ballejos) y Ben Hur 0 - Libertad 1 (Emerson Dome).Principales posiciones: Atlético 15 puntos; Libertad 12; Ferro 10.Ferrocarril del Estado 0 - 9 de Julio 4 (Máximo Almaraz, Ademar Romero, Matías Taborda y Gastón Bohuier); Brown 0 - Quilmes 1 (Laureano Valiente); Independiente 0 - Atlético 5 (Felipe Soperez -2-, Antonio Condrac, Santiago Ojeda y Simao Zamora); Sp. Norte 3 (Diego Fernandez -2- y Thiago Stegaro) - Peñarol 1 (Ezequiel Armenta) y Ben Hur 2 (Ramiro Laurino y Rafael Briggiler) - Libertad 0.Principales posiciones: Atlético y Libertad 12 puntos; Ben Hur, Unión y Sportivo Norte 9.PROXIMA FECHASerá la sexta con estos partidos: Ben Hur vs. Peñarol; Sp. Norte vs. Atlético Rafaela; Independiente de San Cristóbal vs. Quilmes; Brown vs. 9 de Julio y Ferrocarril del Estado vs. Unión. Libre: Libertad.