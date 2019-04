Algunas historias

Sheila, Eliana y Cecilia Martínez son hermanas que terminaron los estudios secundarios mediante el plan Vuelvo a Estudiar, línea Territorial. Ahora se inscribieron en la carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina y en Gastronomía.

Cecilia Martínez tiene 27 años, vive con dos hijas de 11 y 5 años, y retomó la escuela porque su hermana Sheila ya se había inscripto en el plan Vuelvo a Estudiar. “Quiero estudiar Enfermería, a mi mamá siempre le gustó esa carrera, pero por un tema económico nunca pudo. Ella vino de Corrientes y siempre quiso estudiar”, relató Cecilia.

Del plan del Ministerio de Educación rescata la predisposición de los referentes territoriales, en su mayoría jóvenes de menos de 35 años, que buscan casa por casa a los jóvenes que abandonaron la escuela. “Los chicos referentes me ayudaron con el ingreso y pude terminar en el EEMPA”, contó.

Sheila es la hermana del medio, tiene 22 años y había dejado la escuela. “El programa me ayudó a encontrar una escuela. Antes buscaba pero o me quedaba sin banco o me perdía las fechas”, explicó. “Ahora quiero estudiar la carrera de chef porque trabajo en el rubro y quiero perfeccionarme”, agregó.

En tanto, Eliana, la menor, reconoció que “si no tenés el título secundario, no conseguís ningún trabajo. También, me anoté en la carrera de Enfermería, mientras sigo buscando trabajo”. El paso por el secundario no solo les dio un título a las tres sino la oportunidad de seguir formándose en una carrera universitaria y terciaria.