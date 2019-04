Serán exhibidos en el Met hasta octubre

NUEVA YORK, 9 (AFP-NA). - Son instrumentos que contribuyeron a la leyenda del rock, guitarras, pianos y baterías que pertenecieron a grandes nombres de la música y que se pueden ver desde este lunes en el Metropolitan Museum de Nueva York.

La exposición, que durará hasta el 1 de octubre, quiere presentar esos objetos emblemáticos como "vectores de innovación artística", explicó Max Hollein, director del Met, ante la prensa.

"Los instrumentos están entre los objetos más personales que se pueden asociar a los músicos pero, como espectadores, siempre los hemos visto desde muy lejos, en un escenario, durante un concierto", dijo Jayson Kerr Dobney, el comisario de la exposición.

Esa presentación "ofrecerá la rara oportunidad de examinar desde cerca algunos de los objetos más emblemáticos del rock", explicó.

Para organizar la exposición, la institución neoyorquina colaboró con el panteón del rock, el Rock and Roll Hall of Fame, instalado en Cleveland, en el estado de Ohio (noreste), que posee un cuantioso fondo de objetos.

El museo también recibió préstamos por parte de músicos, interesados en la visión del Met y, a menudo, fascinados por lo que representa ese espacio cultural.

El cantante estadounidense Steve Miller, el famoso intérprete del éxito "The Joker" al frente de la Steve Miller Band, celebró el trabajo de los comisarios que "rompieron con años de cosas absurdas que buscaban banalizar los instrumentos".

Miller quedó "asombrado ante la potencia, la elegancia y la inteligencia" de la exposición para la que prestó varias guitarras.

La muestra contiene también instrumentos de seis cuerdas -e incluso de 12 en el caso de la guitarra de doble mástil de Don Felder, del grupo Eagles-, que pertenecieron a Chuck Berry, Eric Clapton, Bob Dylan, Joan Jett y a Elvis Presley.



El entusiasmo de Jimmy Page



Los visitantes podrán sumergirse en el universo al que remiten esos instrumentos gracias a una pantalla que proyecta solos antológicos, uno de Prince, por ejemplo, y a los altavoces que acompañan musicalmente el recorrido de la exposición.

El museo situado en Central Park, en la Quinta Avenida, también expone ropa de músicos y numerosos carteles de conciertos para crear un ambiente especial.

"Nunca me habría atrevido a soñar con estar aquí, ni siquiera cuando era un niño", afirmó el guitarrista del grupo británico Led Zeppelin, Jimmy Page, que alcanzó la gloria hace más de cuatro décadas.

"Estaba dispuesto a cualquier cosa para que esta exposición viera la luz", dijo.

El Met presenta 185 objetos, entre ellos 130 instrumentos, de un periodo que va desde 1939 hasta 2017.

Aunque los llamados artes menores apenas empiezan a entrar en los grandes museos del mundo, el Met tiene desde hace años una importante colección de instrumentos musicales procedentes de los cinco continentes.

El museo tiene, por ejemplo, una serie de cuatro trompetas precolombinas de Perú en cerámica del tercer siglo antes de Cristo.

La muestra recibió críticas en un primer momento cuando se anunció la primera lista de artistas representados, entre los que sólo había una mujer, la roquera St. Vincent, en más de 80 nombres.

Pero el listado se modificó y quedó mucho más equilibrado con la inclusión de artistas como Joni Mitchell, Joan Jett, Patti Smith o Lady Gaga, cuyo piano futurista ocupa un lugar de honor en la exposición.

"El rock ha sido durante mucho tiempo un mundo masculino", escribió Jayson Kerr Dobney en el catálogo de la exposición.

"Durante los años 1950 y 1960, e incluso más allá, la presencia de las mujeres en los grupos de rock se limitaba a las voces, lo cual explica que estén poco representadas en estas páginas".