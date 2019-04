Los estatales también...

La paritaria de la administración central pasó también a cuarto intermedio hasta las 10 de la mañana hoy, tan como lo confirmaran los representantes de ATE y de UPCN, una vez finalizada ayer la reunión en con los ministros de Pablo Farías y Gonzalo Saglione en la Casa de Gobierno."Estamos en un clima de trabajo importante, pero para terminar de redactar y ponernos de acuerdo en el algunos decidimos pasar a cuarto intermedio hasta mañana. La semana pasada dijimos que habíamos logrado algún avance respecto a los tramos finales de cómo se va a redactar esta propuesta. Creemos que mañana podremos ponerla en consideración a todos los trabajadores públicos", explicó el secretario general de UPCN, Jorge Molina.Consultado sobre podría estar acerca el acuerdo en la negociación salarial, el titular de ATE, Jorge Hoffmann, sostuvo que "no se trata de estar cerca o lejos. Hemos tenido una reunión donde faltan ajustar puntos. Si esto pasa es porque no tenemos acuerdo, y si no lo tenemos no quiere decir que no podamos llegar al acuerdo mañana".Tiene que ver con ajustar el porcentaje, con la cláusula de actualización y con otros aspectos que vamos a ver si podemos incorporar. Lo importante es que vamos a pasar a un breve cuarto intermedio para ver si podemos tener una política salarial que amerite ser puesta a consideración de los afiliados", completó Hoffmann.