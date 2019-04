La tercera, con récord de inscriptos, en Franck

Organizada por el Cycles Moto Club de Franck, se realizó en esa localidad, la tercera fecha del Torneo Oficial 2019 de la categoría Karting del Río Salado, registrándose en la oportunidad un nuevo récord de inscriptos, con 168 pilotos.Así terminaron las finales de las siete divisionales que forman parte del KRS:1º Lucio Raimondi (López), a 67,748 Km/h; 2º José Luis Hetzer (San Francisco); 3º Santino Dominino (Rafaela); 4º Bautista Sella (Rafaela); 5º Francisco Müller (San Francisco); 6º Valentino Mazzoni (San Carlos Centro); 7º Kevin Ferreyra (Humboldt); 8º Tomás Chicco (El Trébol); 9º Mateo Mazzoni (Santa Clara de Buena Vista) y 10º Francisco Rossi (Franck).1º César Caglieris (Coronel Fraga), a 70,013 Kph; 2º Ariel Airaudo (Rafaela); 3º Gabriel Sangalli (Humboldt); 4º Fernando Magnano; 5º Rodrigo Vidal (Rafaela); 6º Franco Marcuzzi (Esperanza); 7º Martín Franconi (Esperanza); 8º Alejando Boschetti (Rafaela); 9º Pablo Mussano (Carlos Pellegrini) y 10º César Jacob (Felicia).1º César Caglieris (Coronel Fraga), a 70,341 Km/h; 2º Hernán Giecco (San Vicente); 3º Alejandro Lacombe (Rafaela); 4º Adrián Costamagna (Suardi); 5º Alejandro Maruella (Lehmann); 6º Carlos Galassi (Resistencia; 7º Rubén Ambroggio (Rafaela); 8º Matías Perusini (Franck)... no clasificaron José Lacombe (Rafaela), Oscar Albrecht (Rafaela), Santiago Juncos (Rafaela), Hugo Cuffia (Rafaela)... sin vueltas Miguel Ulman (Rafaela) y Rubén Pigato (Rafaela).1º Claudio Bersani (Gálvez), a 74,716 Km/h; 2º Lisandro Guemberena (Capitán Bermúdez); 3º Mauro Dominino (Rafaela); 4º Fabián Gorosito (Esperanza); 5º Marcos Marangoni (Santo Tomé); 6º Alejandro Lacombe (Rafaela); 7º José Luis Lacombe (Rafaela); 8º Juan Márquez (El Trébol); 9º Germán Ferrario (Rafaela) y 10º Mario Ajeno (San Justo).1º Sebastián Rango (Barrancas), a 73,395 Km/h; 2º Carlos Comelli (Devoto); 3º Tomás Ortíz (General Lagos); 4º Valentín Gallego (Santo Tomé); 5º Nahuel Donna (Franck); 6º Federico Rossi (Santa Clara de Saguier); 7º Gastón Beltramino (Devoto); 8º Gonzalo Giecco (San Vicente); 9º Mauricio Bork (Rafaela); 10º Juan Carusillo (Devoto)... 12º Sebastián Ulman (Rafaela); 13º Luciano Imhoff (Rafaela); 14º Ives Minetti (Rafaela)... no clasificaron Maximiliano Battaglino (Rafaela), Leonardo Gil (Rafaela) y Facundo Fassi (Rafaela)... sin vueltas Nicolás Gil (Rafaela).1º Matías Scaglia (López), a 69,808 Km/h; 2º Guillermo Gentile (Rafaela); 3º Cristian Sella (Rafaela); 4º Lucas Panero (Ramona); 5º Martín Odasso (San Carlos Centro); 6º Federico Bacci (San Francisco); 7º Rodrigo Zehnder (Esperanza); 8º Mariano Vagliente (San Vicente); 9º Ticiano Prone (San Carlos Centro); 10º Ives Minetti (Rafaela) y 11º Lautaro Valeriano (Rafaela).1º Leandro Espasandin (San Francisco), a 70,543 Kph; 2º Enzo Gorosito (Esperanza); 3º Nicolás Airaudo (Rafaela); 4º Maximiliano Chiavón (Franck); 5º Facundo Boero (Carlos Pellegrini); 6º Matías Quaglia (Cañada de Gómez); 7º Pablo Bruno (El Trébol); 8º Adrián Erni (Franck); 9º Fabián Beltramino (Eusebia) y 10º Martín Valle (Córdoba)1º Enzo Gorosito (Esperanza), a 76,316 Km/h; 2º Juan Bossi (Devoto); 3º Leandro Forzani (Esmeralda); 4º Tomás Cardoso (Cañada de Gómez); 5º Tomás Brezzo (Brinkmann); 6º Paulino Mazzola (Las Petacas); 7º Nahuel Donna (Franck); 8º Matías Quaglia (Cañada de Gómez); 9º Carlos Comelli (Devoto); 10º Ayrton Candellero (Suardi); 11º Agustín Lacombe (Rafaela)... no clasificó Matías Dominino (Rafaela).