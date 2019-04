Zimerman y Cáceres suman sus esfuerzos

Como precandidato a intendente por el espacio "Recuperemos Rafaela", Carlos Zimerman insiste en que es único que ha presentado propuestas concretas para su eventual gestión al frente del Municipio, como la construcción de viviendas o la farmacia con medicamentos a precio de costo para jubilados, al tiempo que lamentó que ningún otro aspirante al máximo cargo del gobierno local se haya sumado a la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la obra pública durante las gestiones del actual jefe del Departamento Ejecutivo, Luis Castellano.

"Estamos bien, pero me hubiese gustado que la denuncia que yo hice sobre la obra pública, que la está investigando y muy seriamente el fiscal Martín Castellano, que me habló para que le siga aportando pruebas, tenga el respaldo de los otros candidatos. Creo que lamentablemente Fernando Muriel no se ha sumado, estoy absolutamente convencido de que no lo hace porque formó parte del primer gobierno de Castellano y tiene miedo de que algo lo salpique, por eso no lo hace, son lo mismo", disparó sin anestesia en una entrevista con este Diario junto al precandidato a diputado provincial por el partido Igualdad y Participación, el radical Sebastián Cáceres.

Conforme con el desarrollo de la campaña, Zimerman expresó que "estamos creciendo mucho con el apoyo de la gente, que se suma día a día. Castellano nos ubica a nosotros segundo en las encuestas, quizás nos quiere inflar...", dijo entre risas y hasta se animó a pronosticar un triunfo de Mauricio Basso en la interna de Cambiemos. "Somos los únicos que hemos presentado propuestas, el resto no lo ha hecho y estamos convencidos de que cuando lleguemos a la Municipalidad con el plan de 200 viviendas por año, que la va a hacer el grupo Cumbre de Israel", anticipó. En tal sentido, dijo que después de las PASO del 28 de abril viajará a Israel para reunirse con representantes de la empresa con el fin de avanzar en el diseño del plan. "El precio de las viviendas es de U$S 25.000 dólares. Habrá una institución de la ciudad que se encargará de la gestión para definir a quien se le otorgan los créditos. La Municipalidad no las va a regalar y no a estar en juego el patrimonio de la ciudad. La cuota va a ser similar a la de un alquiler", explicó.

"Se trata de tomar decisiones políticas, lo mismo que pasará con la farmacia de los jubilados. Es cuestión de ir, de proponer y de hacer" subrayó Zimerman, quien volvió a la carga contra alguno de sus adversarios. "Las elecciones que suceden a nivel nacional marca que Cambiemos pierde en todas. Yo espero que Rafaela no sea la excepción, que votar a los candidatos de Macri es votar más pobreza y más falta de trabajo", resaltó.

Por su parte, Cáceres coincidió con Zimerman al considerar que "tenemos ideas claras, un proyecto político, de gobierno y sobretodo una decisión. Hemos demostrado que estamos capacitados para diagnosticar los problemas y proyectar las soluciones. Tenemos ese coraje para poder hacerlo. Lo mismo pasa en materia propositiva, sobretodo con el proyecto que proponemos en materia de seguridad, reformando la ley orgánica de policía, la ley de personal policial, creando una ley de bienestar policial para empoderar también a los buenos funcionarios policiales para traer transparencia sobre la fuerza y control social a partir del voto secreto y universal de los santafesinos para elegir a subcomisarios". "Esto obviamente que va de frente contra una situación compleja que tenemos en Santa Fe, pero hay que tener ideas, saber hacer diagnósticos y proyectar soluciones", señaló Cáceres, quien tiene como segundo en su lista al joven rafaelino, José Zimerman.

"Dependemos del espaldarazo de la gente, que nos tiene que poner una mano en el hombro, un voto en la urna, para permitirnos cristalizar todas estas ideas y propuestas, que con mucho coraje estamos ofreciendo", afirmó Cáceres a modo de mensaje final. "Esta ciudad tiene un potencial increíble que ha permitido que en los peores momentos del país se mantenga como una isla a flote. Pero lo que está pasando en el país tiene un impacto en esta región, y en esta ciudad. Creemos que con buena gestión pública, desde el Municipio, se puede empezar a torcer ese norte y que con un apoyo importante desde la Legislatura, vamos a poder poner el hombre para que toda nuestra zona se proyecte en el tiempo de una manera positiva", concluyó.