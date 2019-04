Ferro Dho, el rival copero

Mientras continúa ganando y creciendo en el Apertura liguista, donde junto al puntero Sportivo Norte son, a priori, los grandes candidatos a quedarse con el título -está a 3 puntos-, 9 de Julio ya tiene rival para el debut en la Copa Santa Fe, que se producirá el próximo fin de semana. Se trata de Ferro Dho de San Cristóbal, que con un global de 4 a 3 eliminó a Central Argentino Olímpico de Ceres, que se impuso el domingo en el partido revancha de la primera fase por 3 a 1 pero no le alcanzó, ya que los sancristóbalenses habían ganado 3 a 0 los primeros 90’. Matías Caballero, ex Ben Hur, puso en ganancia a la visita, pero luego el local lo dio vuelta con anotaciones de Flores, Lencina y Vicens. En la ocasión, el Verde de San Cristóbal, dirigido por S. Bodoira, alistó a Oro; Ciocan, Oliva, Daro y Cafaratti; Niello, Fernandez, Caballero y Ceriani; Bazan y Simonatti. También ingresaron Sánchez, Romero y Charra.La organización confirmó que el partido de ida de la segunda fase se disputará este domingo desde las 15:30 en San Cristóbal, diputándose la próxima semana la revancha en el Germán Soltermam.Aún deben definirse algunas llaves, pero la mayoría de los duelos de la segunda instancia de la Copa Santa Fe ya se conocen. Hasta el momento, los cruces confirmados son los siguientes: Central San Carlos – Central Helvecia; Argentino de San Carlos – Independiente de Santo Tomé; Cosmos – Belgrano de Gobernador Crespo o Vecinal Carlos Gardel; Romang – Ex Alumnos; Atlético Carcarañá – Atlético Pujato; Defensores de Centeno – Unión de Totoras; Provincial – Porvenir Talleres; Coronel Aguirre – Tiro Federal; La Pepita – Timbuense; ADIUR – Sportivo Bombal; Jorge Newbery – Arteaga; Libertad de Sunchales – Peñarol; Ferro Dho – 9 de Julio de Rafaela y Atlético Sastre – Atlético San Jorge.