Ford presentó a nivel global el nuevo Kuga equipado con motores hibridos

AMSTERDAM, 9 . – Tras el anuncio de Ford a principios de este año de que todos los modelos de Ford incluirán una opción electrificada, el nuevo Kuga se convertirá en el primer vehículo Ford disponible con tecnología híbrida enchufable, mild hybrid y totalmente híbrida.

Con un nuevo y elegante diseño exterior y proporciones que mejoran el espacio y la comodidad, el modelo más electrificado de la historia de Ford, ofrecerá alternativas de motores híbridos para una eficiencia de combustible sin precedentes en el SUV de la marca.

La completa gama incluye las variantes Kuga híbrida enchufable, Kuga EcoBlue Hybrid (mild hybrid) y el Kuga Hybrid, además de los motores Ford EcoBlue diésel de 2.0, EcoBlue Diesel de 1,5L y EcoBoost nafta de 1,5L, y la nueva e inteligente transmisión automática de 8 velocidades.

El nuevo Kuga ofrece aún más confort y funciones de asistencia al conductor, para que los clientes se mantengan mejor conectados cuando se desplazan.



DISEÑADO POR

NUESTROS CLIENTES

El nuevo Kuga es el primer SUV basado en la nueva arquitectura global C2 de Ford que ofrece una aerodinámica mejorada para una mejor eficiencia en el consumo de combustible, y reduce el peso en comparación con los modelos anteriores hasta en 90 kg.

Además, la nueva arquitectura está diseñada para mejorar el rendimiento en caso de colisión; proporciona un 10 por ciento más de rigidez torsional para mejorar la dinámica de conducción; y crea más espacio interior, a la vez que permite un diseño expresivo y dinámico.

Con un nuevo y distintivo diseño exterior, más esculpido y simplificado, su silueta más aerodinámica incorpora una distancia entre ejes más larga, que crea una mayor huella en ruta, lo que beneficia la conducción y la estabilidad; cuenta también con un capó más largo, un ángulo más amplio del parabrisas trasero y una línea de techo más baja.

Entre sus características más destacadas se incluyen un cubre-cárter delantero y un difusor trasero, retrovisores y manijas del color de la carrocería, luces LED diurnas y llantas de aleación de 17 pulgadas de serie o llantas de aleación de 19 pulgadas opcionales.



COMFORT Y

AMPLITUD

El comfort, la amplitud y la flexibilidad son la clave de la experiencia de usuario del Kuga, que ofrece un espacio trasero líder en su segmento. El nuevo Kuga es 44 mm más ancho y 89 mm más largo que el modelo anterior, mientras que la distancia entre ejes ha aumentado en 20 mm.

En el interior, esto significa 43 mm más de espacio para los hombros y 57 mm más de espacio para las caderas en los asientos delanteros que en el modelo anterior, mientras que los pasajeros traseros se benefician de 20 mm más de espacio para los hombros y 36 mm más de espacio para las caderas.

A pesar de que su altura total es 20 mm más baja que la del modelo anterior, el nuevo Kuga también tiene 13 mm más de espacio libre para los ocupantes de los asientos delanteros y 35 mm más en la parte trasera.



TECNOLOGÍA

SUPERIOR

El nuevo Kuga mejora la experiencia de conducción SUV con un avanzado conjunto de tecnologías de asistencia al conductor diseñadas para dar confianza a los conductores al volante y ayudarles a mantenerse concentrados mientras se desplazan.

Las sofisticadas tecnologías Ford Co-Pilot360 mejoran la protección, la conducción y el estacionamiento, y están diseñadas para hacer que la experiencia de conducción sea más cómoda, menos exigente y más segura. Entre las tecnologías diseñadas para ayudar a los conductores del Kuga a evitar accidentes y distracciones se incluyen:

* Asistente de Maniobra Evasiva, que proporciona apoyo de dirección para que los conductores puedan maniobrar alrededor de un vehículo en caso de colisión inminente.

* Cámaras de visión amplia delanteras y traseras, que ofrecen una visión de 180 grados en la parte delantera y trasera del vehículo para mejorar la visibilidad al dar marcha atrás o al salir de los espacios de estacionamiento o de los caminos de entrada.

* La alerta de Dirección Incorrecta para proporcionar a los conductores advertencias audibles y visuales cuando conducen a través de dos señales de "no entrada" en una rampa de la autopista.

Otras tecnologías presentes en el Nuevo Kuga son: la función Stop & Go, Reconocimiento de Señales de Velocidad y el Asistente de Mantenimiento de Carril; Iluminación de curvas predictiva e Iluminación basada en señales.

La tecnología de pantalla Head-Up ayuda a los conductores a mantener la vista en la ruta, y el Active Park Assist 2 permite maniobras de estacionamiento totalmente automatizadas con sólo pulsar un botón.

En cuanto a tecnología que mejoran la conectividad, el nuevo interior del Kuga incorpora una ingeniería innovadora y tecnologías avanzadas de comodidad que ayudan a que e vehículo se adapte perfectamente a las necesidades de los clientes.

El Kuga cuenta con un módem integrado FordPass Connect, tecnología de carga inalámbricas y el sistema de infotainment SYNC 3 de Ford, con una pantalla táctil central de 8 pulgadas. También el sistema de sonido B&O Premium,

que produce una experiencia de audio de alta calidad, y un nuevo panel de instrumentos LCD de 12.3 pulgadas, pionero en la industria, que cuenta con tecnología "true color" y es más informativo, intuitivo y fácil de leer.



OPCIONES

ELECTRIFICADAS

* Kuga híbrido enchufable: Disponible desde su lanzamiento, el nuevo Kuga híbrido enchufable ofrece la autonomía de un motor de combustión tradicional junto con la eficiencia y el refinamiento de un motor eléctrico. La arquitectura de divisor de potencia combina un motor naftero de 2.5 litros y cuatro cilindros Atkinson, un motor eléctrico y un generador, y una batería de ion-litio de 14.4

kWh para producir 225 CV. Es el primer híbrido enchufable de Ford en Europa que ofrece una autonomía de conducción totalmente eléctrica de 50 km. Se prevé que el híbrido enchufable del Kuga ofrecerá una eficiencia de combustible de 1.2 l/100 km y 29 g/km de emisiones de CO2.

La batería se puede cargar utilizando un puerto de carga dispuesto en el paragolpes delantero, y se repone automáticamente en movimiento utilizando tecnología de carga regenerativa que captura la energía cinética que normalmente se pierde durante el frenado.

* Kuga EcoBlue Hybrid: El nuevo Kuga EcoBlue Hybrid mejora el motor diésel EcoBlue de 2.0 litros de 150 CV de Ford para una mayor eficiencia de combustible. La tecnología Mild Hybrid –levemente híbrida – emplea un generador por correa integrado (BISG) que reemplaza al alternador estándar, permitiendo la recuperación y el almacenamiento de energía durante las

desaceleraciones del vehículo, y la carga de una batería ion-litio de 48 voltios refrigerada por aire.

El BISG también actúa como motor, utilizando la energía almacenada para proporcionar asistencia de par eléctrico al motor en condiciones normales de conducción y aceleración, así como para hacer funcionar los auxiliares eléctricos del vehículo.

El sistema de 48 voltios también permite que la nueva tecnología Auto Start-Stop del Kuga se active en más situaciones para conseguir un mayor ahorro de combustible, contribuyendo a las emisiones de CO2 previstas de 132 g/km y eficiencia de combustible de 5.0 l/100 km.

* Kuga Hybrid: El Kuga Hybrid utiliza un motor totalmente híbrido que permite una conducción eléctrica y combina un motor naftero Atkinson de 2.5 litros, un motor eléctrico, un generador, una batería de ion-litio y una transmisión automática con divisor de potencia desarrollada por Ford. El

Kuga Hybrid estará disponible en 2020 con tracción delantera y tracción total inteligente, con emisiones a partir de los 130 g/km de CO2 y consumos de 5.6 l/100 km previstos.

"Un mismo modelo no tiene por qué servir para todos, así que hemos desarrollado una estrategia para el nuevo Kuga que ayudará a los clientes a encontrar la solución adecuada para su estilo de vida, y también ayudará a los conductores de SUV a hacer la transición a un estilo de vida electrificado fácil y agradable", explicó Joerg Beyer, Director Ejecutivo de Ingeniería de Ford

Europa. "El Kuga es el primer vehículo Ford que se beneficia de la gama completa de sofisticadas soluciones de motor Ford Hybrid".