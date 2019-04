Samid fue extraditado desde Belice y vuelve detenido a la Argentina

BUENOS AIRES, 9 (NA).- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó ayer que Alberto Samid "está volando hacia la Argentina, acompañado por dos efectivos de Interpol de la Policía Federal". El empresario fue llevaron este lunes desde la comisaría de la isla de San Pedro, donde se encontraba detenido desde el viernes, hacia los tribunales de Belice.

Posteriormente, fue trasladado en una lancha y después tomó un vuelo hacia Buenos Aires, ya que la autoridades de ese país consideraron que el empresario cometió un delito migratorio y por eso lo extraditaron. Bullrich había señalado horas antes que la "mentira" de Samid de haber ingresado a Belice como turista, "escapando" de la Justicia argentina, podría dar lugar a la "expulsión" al hacerse valer el derecho sajón, en el que se castiga seriamente faltar a la verdad.

Tras la detención del empresario de la carne el sábado pasado, la funcionaria, en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, precisó que por el momento la conversaciones con el gobierno caribeño son "informales", respecto al traslado de Samid a la Argentina.

"Estamos a la espera de cuáles serán las decisiones de migraciones de Belice, los dos policías federales tomaron contacto con la Policía de Belice e Interpol, para generar los mecanismos en caso que decidan el traslado de Samid", explicó Bullrich.

En el Gobierno argentino plantean que existen dos caminos posibles: uno es que Belice resuelva la expulsión de Samid y el otro conlleva a iniciar un juicio de extradición.

"En el caso de que sea expulsado ya hay dos agentes de la Policía Federal que están en Belice para acompañarlo en su regreso a Buenos Aires. El otro camino, el juicio de extradición, es más prolongado", indicó el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, en declaraciones a radio La Red.

En tanto, la ministra Bullrich señaló: "Los datos que informalmente nos pasa Interpol Belice y en consulta con migración, Samid declaró que iba como turista y ahí hay una mentira ya que no iba de vacaciones sino que se estaba escapando de la Justicia" argentina.

Al respecto, la funcionaria dijo que "en el derecho sajón la mentira tiene un valor muy importante y este podría ser el delito migratorio (de Samid): haberle mentido a la autoridad migratoria diciendo que iba de turista cuando en realidad estaba escapando de la Justicia argentina", un argumento que se estaría buscando dado que no hay acuerdo de extradición con Belice.

En ese sentido, Bullrich indicó: "Son las 9:00 de la mañana en Belice, entre hoy (por este lunes) y mañana (por este martes) el Gobierno va a decidir cuál va a ser la conducta a seguir".

"De alguna manera nos adelantaron la posibilidad de expulsión" de Samid, dijo la ministra y anticipó que el Gobierno argentino va a "esperar la comunicación oficial que le den a Interpol, y que dé el gobierno de Belice, y la conducta a seguir".

Por su parte, Milman ratificó que Samid está detenido en la estación policial de San Pedro (Belice) y se espera que entre este lunes y martes "se decida qué camino se va a seguir en función de su situación".

"Hay una serie de circunstancias que podrían permitir la expulsión, pero de todos modos es una decisión que resolverá soberanamente la República de Belice", señaló el funcionario.

A la vez, detalló que Samid salió de Argentina por un paso ilegal en la frontera noreste, Formosa, para ingresar legalmente a la República de Paraguay el 24 de marzo.

"No hizo migraciones en Argentina y sí lo hizo en Paraguay. Hay un delito migratorio, algo que complica su situación. Creo que lo hizo para sortear la posibilidad de que la justicia supiera el lugar donde estaba", señaló.

Samid había manifestado que tiene problemas de salud, que le falta medicación, y que en el lugar donde encuentra hay altas temperaturas que lo complican.

"Tiene problemas de diabetes, presión alta, circunstancias médicas que complican su situación debido a las altas temperaturas. Pero él tomó la decisión de ir a un lugar con esas características", expresó Milman.