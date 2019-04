Fiscal Bidone pidió ser "arrepentido"

DOLORES, 9 (NA).- El suspendido fiscal de Mercedes Juan Bidone se presentó ayer ante la fiscalía federal de Dolores y pidió declarar bajo la figura del "arrepentido" en la causa por el escándalo de extorsión y espionaje que involucra al falso abogado Marcelo D´Alessio.Bidone se presentó en Dolores en horas de la mañana junto con su abogado, Diego Álvarez Bognar, y solicitó declarar como imputado colaborador ante el fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi.Poco después de las 13:00, según supo NA, el fiscal de Mercedes comenzó su declaración ante Curi, que debe decidir si le acepta la declaración como tal o no, y la terminó alrededor de las 19:30, ya que se pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles.De todas maneras, el testimonio de Bidone no se dio a conocer y se mantuvo bajo un absoluto hermetismo por parte de la Justicia.De aceptar su pedido para ser "arrepentido" en el caso, el pacto entre el fiscal y Curi debe ser homologado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.Fuentes judiciales señalaron a NA que si el magistrado acepta el convenio podría tomarle declaración al suspendido trabajador.De concretarse el acuerdo, Bidone se convertirá el primer funcionario judicial de importancia en adherirse a la figura de "arrepentido".Bidone fue citado porque aportó información a D´Alessio, la cual éste utilizó para extorsionar a distintas personas, entre ellas al empresario Gabriel Traficante, a quien se le intervino el teléfono en el marco de la causa del triple crimen de General Rodríguez que aquel investigaba.Al respecto, el fiscal compartió con el detenido abogado datos sobre llamados entre Traficante y el empresario Pedro Etchebest, quien originó la denuncia por supuesta extorsión.La pretensión de Bidone de querer declarar como "arrepentido" se dio luego de que el fiscal Curi pusiera reparos a aceptar en esa figura al ex agente de inteligencia Rolando Barreiro, al considerar que primero se lo debía relevar del secreto cuya obligación tiene como ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).