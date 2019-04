Florencia Kirchner presentó su historia clínica completa

BUENOS AIRES, 9 (NA).- La defensa de Florencia Kirchner presentó ayer ante el Tribunal Oral Federal 5, a cargo la causa "Los Sauces", su historia clínica completa y su dirección de residencia en Cuba. Tras la presentación del documento, que había sido solicitado por el tribunal, la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner aguarda la decisión de los jueces sobre si se le permite o no quedarse en la isla caribeña hasta recibir el alta médica.El abogado Carlos Beraldi también acompañó la presentación con la opinión de tres especialistas médicos que convalidan el pedido para que Florencia Kirchner siga con el tratamiento en Cuba hasta que los médicos le den el alta, algo que no se sabe cuándo será.De esta forma, el Tribunal, según señalaron fuentes judiciales a NA, da por cumplida la intimación que le había fijado al abogado para presentar la documentación.Ahora, los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y José Martínez Sobrino tienen que resolver si conceden el pedido de la defensa de extender la prórroga en Cuba hasta que le den el alta médica o si la obligan a volver en un plazo determinado.La presentación de Beraldi fue ante el Tribunal que la tiene en juicio por el caso "Los Sauces", en el que además está acusada por lavado de dinero su hermano Máximo y la ex presidenta. Según supo NA, los jueces también le consultaron al abogado sobre el curso de cine que realizó Florencia en Cuba, razón por la cual viajó a ese país, donde luego sobrevino una cuestión médica.En la audiencia quedaron dudas sobre si la hija de la ex presidenta había asistido al curso, algo que Beraldi no supo responder, pero se comprometió a aportar un certificado de asistencia. Por otra parte, también se le consultó a Beraldi si los problemas de salud fueron algo repentino, a lo que el abogado informó que se venían monitoreando y que en Cuba se agravaron.