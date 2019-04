Cámara de Seguridad en el barrio Jardín

Ante la consulta formulada al funcionario especialista en Derecho Penal, respecto del reclamo de los vecinos del barrio Jardín por la promesa incumplida de colocación de una cámara de seguridad, manifestó que, “Han difundido una noticia expresando que yo prometí la colocación de una cámara de seguridad en la intersección de Ruta 70 y Brasca, lo cual no es cierto. El compromiso fue asumido por los funcionarios de la Municipalidad. Es de público conocimiento que el Centro de Monitoreo es competencia del gobierno local, no podría inmiscuirme en cuestiones que no son de mi función”, resaltó.