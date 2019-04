Castellano se mostró de acuerdo con la prohibición de la pirotecnia

En la última sesión ordinaria, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza declarando a Rafaela como “Ciudad Libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica”. Y, desde ahora, corren los tiempos legales para que el Ejecutivo determine si la vetará (total o parcialmente) o bien, la promulgará. Todo hace suponer que quedará en firme. Así lo dejó en claro el intendente Luis Castellano, en diálogo con LA OPINION. "En líneas generales estoy de acuerdo con lo que aprobó el Concejo", sentenció y dejó algún hueco de algún eventual veto parcial, aunque solo por cuestiones formales."El Concejo lo aprobó por unanimidad", recordó el Intendente, dando a entender que no hay una discusión política de fondo.Cuando se lo consultó sobre la posibilidad de que desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) iniciaran una demanda en contra del Municipio, Castellano respondió: "será la Justicia la que defina. Una ordenanza que tiene un sustento muy fuerte de pedido público, de muchas organizaciones que han estado presentes, que han empujado... un proceso que viene desde hace mucho tiempo -porque no es que al Concejo Municipal se le ocurrió ahora está ordenanza, al margen de quién le haya presentado- Yo recuerdo haber tenido -siendo concejal- reuniones con gente que venía peleando por este tema de hace mucho tiempo. Habrá que analizarla con el Fiscal, habrá que ver si hay algún punto que pueda ser difícil de controlar. Pero, en líneas generales, estoy de acuerdo".Otro de los argumentos de la CAEFA es que se ponían en riesgo puestos de trabajo. "Es probable. Yo eso lo entiendo. Pero también es parte de los cambios que nuestra sociedad vive. Esto es lo mismo que cuando hablamos de los cambios que se pasó con el cigarrillo y la prohibición de fumar en lugares cerrados o la venta de alcohol en algunos lugares. Son procesos que se van dando. Lo mismo con el uso del casco, del cinturón de seguridad, de rampas para personas con discapacidad... Son cambios que se van dando en el mundo y la sociedad y los tenemos que ir asumiendo e ir viendo cómo se producen las transformaciones también. Entiendo que puede llegar a afectar puestos de trabajo. Tendremos que ver cómo trabajar para ayudar aquellos que son afectados como consecuencia de los cambios", concluyó.EMBARAZADA VULNERABLESIN MAS PRESUPUESTOLa semana pasada se publicó la reglamentación de la ordenanza Nº 5048, impulsada por “Rafaelinos por la Vida”, para la "Protección integral de los derechos de la mujer embarazada, su hijo por nacer, y su familia, en especial estado de vulnerabilidad”.Cuando se le preguntó a Castellano sobre si esto implicaría una partida presupuestaria y cuándo comenzaría a ponerse en vigencia, respondió: "en principio hay que empezar a andar. Ahora con la reglamentación y la coordinación de nuestros equipos, los que hoy ya tenemos trabajando en el territorio, con el resto de la instituciones que están dispuestas a trabajar para poder ayudar a la mujer que tiene vulnerabilidad en alguno de sus aspectos"."Yo creo que con esa experiencia podemos pensar a ver en cuánto se puede presupuestar para el año que viene. Pero en principio no hay una erogación mayor inmediata. Sí hay un trabajo de coordinación con los equipos sociales de salud y las instituciones que están dispuestas a poner lo suyo para trabajar en este tema", concluyó.