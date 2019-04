La deuda por coparticipación: el fallo podría salir esta semana

El fiscal de Estado de la provincia, Pablo Saccone, se mostró confiado en que no haya dilación en el fallo que debe brindar la Corte Suprema de Justicia sobre la deuda por coparticipación que mantiene Nación con el gobierno de Santa Fe al asegurar que "el expediente está en condiciones de pasar a fallo el 11 o 12 de abril". Es decir, esta misma semana.En las últimas horas, algunas versiones periodísticas dieron cuenta que la Corte postergaría su fallo debido al gran monto que debería desembolsar Nación por esa deuda, a las que se agregarían otras de gran magnitud, lo que implicarían sumas sustanciales para el tesoro nacional.En declaraciones a LT8, Saccone se mostró "sorprendido" por esas versiones ya que "no se corresponden con el estado del expediente. El expediente está con un traslado corrido hacia la Nación para que hagan las observaciones que tiene que hacer sobre la planilla que presentamos oportunamente".El fiscal de Estado explicó qué pasos dio el gobierno santafesino para llegar a esta instancia: "A principios de diciembre, el gobernador presentó en la Corte la estimación del número que nos debe el gobierno nacional. En febrero, tras la feria, se corrió el traslado a Nación para que vea ese número y para que haga las consideraciones que quiera. La Corte le otorgó a la Nación un plazo de cinco de días y lo prolongó a 30 que vencen la semana que viene, es decir el 11 o 12 de abril. A partir de allí, el expediente estaba en condiciones de pasar a fallo".Saccone se mostró confiado en que no tome mucho más tiempo la resolución del caso: "Lo que está determinando la Corte es a cuánto asciende el monto. Ni siquiera en el caso de San Luis dispuso cuándo y cómo se tiene que pagar. En esta instancia, lo que se discute es a cuánto asciende la deuda. Y la diferencia entre Santa Fe y el Estado nacional es la tasa a aplicar".En ese punto, el funcionario dijo que "pretendemos que se aplique el tipo de tasa activa, pero en el fallo por la deuda que el gobierno mantiene con San Luis se aplicó la tasa pasiva, lo que reduce el monto de lo adeudado". Según su estimación, si el fallo de la Corte indicara que se debe abonar la deuda con una tasa pasiva, el monto a cobrar por la provincia sería de unos 45 mil millones de pesos".El fiscal de Estado comentó luego que "si las cosas transcurren como lo están haciendo, antes de que termine abril la Corte tendría que estar fallando. No tendría que haber mayor dilación"."Más allá de las cuestiones económicas y financieras -finalizó Saccone-, y con un poco de respeto de la institucionalidad, todo indicaría que el gobierno nacional tendría que dar alguna señal en cuanto a responder por esta deuda", redondeó. (Fuente: La Capital de Rosario)