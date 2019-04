Lifschitz pidió la unidad, pero cuestionó a Alternativa Federal

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, sostuvo ayer que existe una "necesidad de pensar una propuesta que pueda ganar las elecciones y pueda sacar al país de esta profunda crisis", pero consideró que el frente Alternativa Federal "es más de lo mismo"."Tenemos que pensar en un armado más transversal que no puede dirimirse en procesos internos porque los tiempos no son los adecuados. Es difícil pero no pierdo las esperanzas de que esto ocurra", explicó el mandatario.El referente socialista le pidió a la oposición ir hacia "un armado plural" en el que "haya dirigentes de distintos partidos" y no solo del PJ. "Si se avanza con una idea de una interna dentro de algunos dirigentes del peronismo federal, está claro que allí no podemos participar", señaló.Durante una entrevista en Radio Milenium, Lifschitz opinó que es necesario "convocar a todos los sectores para encarar un plan de emergencia" y hacerle frente a la situación económica del país, pero resaltó que "eso solo lo puede hacer alguien que salga de la grieta"."Hoy necesitamos sumar fuerzas, no lo puede hacer sólo el peronismo federal, no lo podemos hacer solos nosotros, ni el radicalismo si decide salir de Cambiemos. Pero si nos juntamos podemos ser una opción para la Argentina", agregó.En este sentido, el gobernador consideró que "ni (Sergio) Massa ni (Juan Manuel) Urtubey tienen chances de romper la barrera de los 12 ó 13 puntos" en las próximas elecciones."A (Miguel Ángel) Pichetto, más allá de su primer lanzamiento, eso no siguió avanzando. Massa es el que tiene más intención, es el que más mide de esos nombres, pero no pareciera que pudiera trascender de ese universo acotado del peronismo no kirchnerista", amplió.Por último, Lifschitz se refirió a la posible candidatura de Roberto Lavagna: "Es un hombre que conoce como pocos la economía, ha atravesado una crisis como la actual y con éxito, pero además es un hombre cercano y respetado por el PJ, y también en el radicalismo y el progresismo", destacó.¿CANDIDATO AVICEPRESIDENTE?Si bien Lifschitz tiene mandato como gobernador de Santa Fe hasta el 10 de diciembre y además encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente Progresista para las elecciones primarias del 28 de abril -las generales son el 16 de junio-, se mostró confiado en "lograr en las próximas semanas" cerrar un acuerdo electoral que impulse la candidatura presidencial de Roberto Lavagna y no descartó postularse como vice."Está faltando el armado que le dé sustento a esa candidatura, pero creo que lo vamos a lograr en las próximas semanas", confió Lifschitz durante un acto de gobierno en Rosario el viernes pasado. El socialista sostuvo que dicho entramado alternativo a Cambiemos y al kirchnerismo debe contar "con mucha amplitud" e incorporar a sectores "del peronismo, el radicalismo y el progresismo"."Si se logra ese armado, es probable que Lavagna sea candidato y, en ese caso, se abrirá una discusión sobre quién lo va a secundar", sostuvo el gobernador santafesino. Y agregó que "desde luego que me gustaría" ser su vice, pero "no lo pongo como una condición porque si empezamos la discusión poniendo nuestros propios nombres vamos achicando las posibilidades de un acuerdo".Para Lifschitz, "lo importante es que una situación tan difícil de la Argentina y en una perspectiva tan compleja como la que se avecina, podamos darle una esperanza y una alternativa distinta a la Argentina y sacarla de esta polarización que no nos lleva a buen puerto".El mandatario socialista enfatizó que "la fuerza de un proyecto alternativo es que se tiene que diferenciar del modelo de Cambiemos, pero también del modelo anterior".En esa tercera vía debe "proponerse un camino alternativo", sostuvo Lifschitz, para agregar que "esto no quiere decir tachar a ningún dirigente que haya estado en un lugar o en otro, pero excluye al núcleo duro de cada una de las propuestas".