Pirotecnia: la otra cara de la prohibición

La ciudad fue declarada "libre de pirotecnia de efecto audible no lumínica", en una sesión histórica en el Concejo Municipal, que por unanimidad aprobó el proyecto que establece la regulación integral de la comercialización y uso de la pirotecnia en la ciudad.Esto responde a la demanda de agrupaciones, proteccionistas y familiares que desde hace tiempo piden por la prohibición de la actividad, y a su vez a los comerciantes que ejercen una actividad lícita.Pero, ¿qué va a pasar con los comerciantes especializados en este rubro? La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), a través de Ezequiel Asquinasi se ha manifestado en varias ocasiones, incluso, con llevar esta resolución a la justicia."Hace 19 años que hacemos esto, y no lo hacemos porque nos gusta, sino por una necesidad. Más hoy que estamos sin trabajo. Entendemos y tratamos de capacitar y no vender a los menores y dar instrucciones a la hora del uso de la pirotecnia", explicó un experimentado comerciante vinculado con la venta de pirotecnia.Además dijo que "no se ha visto en los últimos años gente que se haya dañado la salud o muertos. Yo creo que el globo no es un artefacto de estruendo, puede ser peligroso pero no hay estadística que lo confirme, el fosforito también", dijo en ADN, casi resignado este comerciante, revisando que hará de ahora en más con su comercio.Lo que en octubre de 2018 inició como una prohibición total, y luego parecía tomar la forma de regulación para apaciguar los ánimos de los comerciantes, y se retomó este mes de marzo con la dureza de erradicar la pirotecnia de la ciudad, finalmente se llegó al proyecto "más justo", a criterio de los concejales. Por unanimidad han declarado a Rafaela como "Ciudad Libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica"."A nosotros se nos puede controlar porque estamos inscriptos, pero si vamos a la comercialización por Internet o moverse a pueblos vecinos a comprar, no entiendo cuál es el sentido si es show", dijo.En tanto, agregó que "no vamos a mejorar, debemos seguir luchando y peleando por nuestra fuente de trabajo. Vamos a esperar qué nos dicen de la cámara. Ya hay localidades que dieron marcha atrás, hay 60 mil puestos de trabajo en juego y hay mucha gente. Lamento si alguien utilizó mal la pirotecnia y lastimó a alguien", finalizó.De no respetar lo establecido por la Ordenanza se prevén multas de 40 a 100 Unidades de Multas; decomiso de la mercadería; clausura del lugar donde se desarrolle la actividad o el local comercial que no podrá exceder los 60 días; inhabilitación cuando el incumplimiento sea grave en virtud del peligro que se expuso a la seguridad y salud de la población y la preservación del medio ambiente, se procederá a retirar la habilitación municipal del comercio al infractor. Dicha medida también se aplicará en caso de reincidencia, que tenga lugar dentro del término de 2 años de cometida la segunda infracción."Queríamos que nos escuchen y nos abran las puertas. Salieron dos concejales a escucharnos, en un tema que no está claro desde el concepto en cuanto a pirotecnia sonora y de estruendo. Nosotros queremos aportar y queremos que la ordenanza no salga con la pirotecnia sonora si no previendo la pirotecnia de alto impacto. Se presentó en mesa de entrada para que nos vuelvan a recibir para tratar algo que parecía que había quedado claro en la primera reunión y ahora los medios están diciendo que no", explicó la propietaria de un local histórico de la ciudad.