Una memorable velada de festejo

Jachi Tour es una empresa de turismo de nuestra ciudad que ha cimentado su prestigio a lo largo del tiempo merced a la dedicada atención que se brinda al viajero. Una empresa surgida décadas atrás casi como un hobby y que fue creciendo a la vez que su titular, Jachi Eberhardt, iba capacitándose y perfeccionándose en la especialidad, convirtiéndose, sin ninguna duda en un emprendimiento familiar, en el que labora toda la familia Eberhardt, pero también cuenta con un importante plantel de empleados.Si bien los en comienzos la actividad se extendía en la geografía nacional, al haberse afianzado comenzaron los viajes internacionales, y es altamente significativo que en la actualidad lleva concretadas 150 salidas internacionales, con especial repercusión entre viajeros de nuestra ciudad y de la región los que, sin dudarlo, eligen los servicios de esta empresa.Es valioso señalar que muchos de esos viajeros han participado en veinte viajes de carácter internacional, hecho que por sí sólo habla a las claras de la confianza depositada en Jachi Tour.Para celebrar este importante logro, fue propiciado un reencuentro con aquellos viajeros que participaran en las salidas grupales al exterior, fecha que se concretó el pasado sábado en la Sociedad Rural de nuestro medio, con una magnífica cena show.La respuesta de los viajeros -como siempre sucede que Jachi propone un reencuentro- no se hizo esperar, y la adhesión fue cuantiosa, el salón de Industrias de la entidad ruralista, con público dispuesto a disfrutar la noche sabatina colmó absolutamente las instalaciones, y con la cordialidad que los caracteriza, la familia Eberhardt y todo el plantel de la agencia, se prodigó recibiendo a los comensales.Con la conducción de Silvana Bessi la reunión tuvo su apertura formal, pero como no podía ser de otro modo, Jachi dirigió un mensaje a la concurrencia, remarcando que estaba "muy contento por toda la gente que nos ha acompañado, saben ustedes que con toda la familia y los integrantes de la Agencia, en poquitos días, 10 o 15, se pudo armar la fiesta, entre viaje y viaje, pero lo que más me está reconfortando es que he visto gente que se levanta, saluda, conversa, se reencuentra con quienes compartieron algunos viajes, es muy lindo para nosotros, la amistad que se logra en los viajes, es algo que siempre se lleva en el recuerdo".En la fiesta se contó con la presencia de diversos operadores de viajes que trajeron algún obsequio que fue sorteado, conforme avanzaba la noche entre la concurrencia.El show de esta propuesta estuvo dado por Odalisa (Gutiérrez) y Habana Mía, compañía cubana que actúa en nuestro país y brindan un show al estilo Tropicana de Cuba, tanto la intérprete, con su pegadizo estilo, como las bailarinas, supieron ganarse a la platea que, contagiada con su rítmica propuesta aplaudió y vivó las interpretaciones artísticas.SORTEOSDurante la noche fueron sorteados veinte bolsos de viaje, pero la mayor expectativa estuvo dada en las distintas estadías y viajes; fueron sorteados 1 viaje a cataratas del Iguazú; 1 al Noroeste y 1 a Puerto Madryn, todos para dos personas.Además, un crucero Costa para dos personas a Punta del Este, ganado por Alicia Espeche; 7 noches en Punta Cana que ganó Griselda Manzanares y 7 noches en Cayo Coco, Cuba, ganado por Mirta de Laura.