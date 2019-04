El destino está marcado

A dos semanas de las elecciones PASO en Santa Fe, promediando todas las encuestas que se conocen, ya habría un puntero y un, por ahora apartado, tercero en la grilla de largada rumbo a las generales del 16 de junio en la categoría Gobernador. El segundo podría -o no- resultar sorpresivo.¿Qué debería pasar para que el destino electoral de los precandidatos con chances se tuerza?. En 20 días poco y nada. Después comenzará otra patriada rumbo a las definitivas.Un detalle: cuando les mostramos a los conocidos las boletas únicas de las categorías, resulta admirable el nivel de asombro- y desconocimiento- que manifiestan sobre los candidatos. Por ejemplo, en la categoría Gobernador pareciera que solo Bonfatti, Perotti, Bielsa y Corral fuesen los únicos que irían a competir; a los cuatro restantes literalmente “nadie los conoce”, y solo los podrán ver en el momento en que tengan la boleta en la mano en el box de votación.Imaginarse pues el grado de identificación de los votantes con los aspirantes de la sábana con las 25 listas a Diputados (quien junto a la de Gobernador será la que recibiremos todos los que vayamos a votar el domingo 28 de abril) es poco menos que un ejercicio sobrenatural. Atención con los dos primeros lugares en esta categoría.En el caso de las grillas para diputados, el desafío estará en el sistema D´Hont para la conformación definitiva; básicamente en el PJ que presenta una decena de listas, de las cuales ocho no respetan conceptualmente la paridad de género con media sanción de Diputados; mientras que de las 25 listas presentadas, 16 tampoco tuvieron en cuenta la paridad de género en el armado.LIFSCHITZ: ENTRE LAVAGNAY LOS PRESTAMOS ARABESMientras se abraza y comparte asados y diseños políticos nacionales con Roberto Lavagna como eje con su par cordobés Juan Schiaretti, el primer mandatario santafesino Miguel Lifschitz envió a su Ministro de Economía Gonzalo Saglione a Kuwait y Abu Dabi para cerrar y acordar nuevos créditos para acueductos.En Abu Dabi, Saglione cerró el préstamos por 80 millones dólares con el Fondo de Abu Dabi para la mega obra acuífera Desvío Arijón segunda etapa, que proyecta llevar agua potable a ocho localidades santafesinas, beneficiando a unos 125 mil habitantes, que incluye a la ciudad de Rafaela, donde termina el proyecto.Este monto se suma a los 50 millones de dólares ya gestionados con el Fondo de la OPEP para el mismo acueducto; unos 130 millones en total que constituirán el financiamiento externo más grande en la historia de la Provincia.En Kuwait, el Ministro de Economía junto a su Secretario de Finanzas Pablo Olivares presentaron ante el Fondo de Kuwait el proyecto de la otra gran obra, en este caso el acueducto interprovincial Rio Coronda (que costará más de 400 millones de dólares).El préstamo obtenido del Fondo de Abu Dabi por 80 millones de dólares (293.840.000 de Dirham de los Emiratos Arabes Unidos) tiene un plazo de amortización de 15 años, que incluyen tres años de gracia y una tasa de interés del 5 por ciento anual.Estos préstamos son bilaterales para la Provincia con garantía de la Nación, con lo cual se transforman en deuda soberana entre estados. Así es como se manejan en aquellos lares. No hay privados de por medio.El origen de estos fondos tiene que ver con la colaboración prestada por el gobierno de Carlos Saúl Menem durante la Guerra del Golfo, formando parte de los cascos azules para recuperar Kuwait de las manos de Sadam Hussein.En agradecimiento, los árabes derivaron hacia Argentina esos préstamos para fomento, que tienen en vigencia desde la década del 60 y 70, con más de 1.000 proyectos en todo el mundo.Por aquel entonces – año 1993- Menem le derivó uno de esos préstamos al Gobernador Carlos Reutemann para hacer rutas (la Nº 6 a Franck, 39 Saladillo Amargo-San Javier, repavimentar la 70 entre Recreo y Rafaela).Debido a que la Provincia de Santa Fe cumplió religiosamente con la devolución de los mismos en los sucesivos gobiernos (a pesar de que otras Provincias se aprovecharon del default y no lo hicieron) y luego de que Hermes Binner pagara la ultima cuota, su sucesor Antonio Bonfatti encabezó una misión a Kuwait donde le renovaron la confianza con el primer préstamo para el acueducto de Reconquista, que Lifschitz y el propio Bonfatti habilitaron el viernes pasado.Un detalle: a diferencia de los chinos u otros organismos internacionales, los árabes no ponen condiciones, ni comprarle materiales ni contratar determinadas empresas constructoras; y permiten aplicar el Compre Santafesino, que ni el Banco Mundial ni el BID autorizan.SEGUNDOS EN DISPUTAUn nuevo escándalo, con escribano incluido, enfrentó a Cambiemos y el FPCyS: se trata de los segundos publicitarios para los partidos políticos y sus candidatos que pagará la Provincia, de acuerdo con los votos obtenidos en la última contienda (2015).Hoy, la UCR que en el 2015 formaba parte del FPCyS forma parte de Cambiemos, y reclama los segundos publicitarios por los votos de aquel entonces. El socialismo no lo entiende de esa manera y decidió, vía Ministro de Justicia Ricardo Silberstein, repartir salomónicamente el 50 % de los segundos para cada frente (Cambiemos y el FPCyS). José Corral puso el grito en el cielo y los acusa de “tramposos”. “Ya quedaron sospechosamente primeros en la boleta, no quieren sortear en la general, como les queda bien y encima nos destratan con los segundos publicitarios”, bramó.Corral se queja basándose en la intervención nacional a la Convención de la UCR que determinó la inscripción del Partido en Cambiemos, pero desde el lado del radicalismo NEO arguyen que ellos interpusieron sendos recursos de amparo, uno de los cuales la jueza María Servini de Cubría le dio trámite. Y por eso ven con buenos ojos la medida tomada por el Ministro de Justicia de la Provincia.Nerviosismo que se irá incrementando a medida que se aproxime el 28 de abril. A menos que alguien pueda conocer el destino marcado. Algunos sostienen que las encuestas serían el oráculo de los modernos profetas.