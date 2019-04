Taller de cocina sin TACC en el Hospital “Dr. Jaime Ferre”

El intendente Luis Castellano, la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo y la coordinadora de Seguridad Alimentaria Maia Mark, compartieron una clase del taller de cocina sin TACC del servicio de alimentación y dietética en el Hospital Rafaela “Dr Jaime Ferré”, que se desarrolla para personas con celiaquía.Esta visita se originó a partir de una voluntad compartida entre la institución de salud y el municipio para abordar esta problemática que afecta a muchas personas de nuestra ciudad. El encuentro posibilitó a los funcionarios escuchar las necesidades y las propuestas de los ciudadanos para desarrollar acciones sobre el tema.Primeramente, se acordó trabajar para que bares y restaurantes de Rafaela coloquen en sus puertas y cartas de comida el logo sin TACC y los menús que ofrecen.Además, “la idea es continuar con la divulgación de la Ley Nº 26.588, que rige en el país desde 2009, y a la que la provincia de Santa Fe adhirió en 2011, para garantizar los derechos de las personas con celiaquía, no solo en bares y fiestas infantiles, sino también en clubes de nuestra ciudad”, explicó Vimo.“Sabemos que nuestra sociedad se vincula con nuestra alimentación y siempre es una excusa de encuentro, por eso debemos trabajar para que todos puedan sentirse incluidos. Para mí es muy importante resguardar el derecho a que todas las personas con celiaquía se sientan incluidas con la alimentación y no les modifique su autoestima o que no se la estigmatice por el simple hecho de compartir una cena o estar en un festejo”, agregó.“Es una problemática que a la mayoría nos toca de cerca, por ello se hace necesario difundir, educar, informar, poniendo en marcha políticas de inclusión social”, finalizó Brenda Vimo.