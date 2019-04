Nuevo Jefe de Policía: "hay que verlo andar"

Hace una semana, asumió el nuevo Jefe de la Unidad V de Policía, director general Juan Pablo Bengochea. El acto, que se llevó a cabo en el Hall central de la Jefatura, no contó ni con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, ni con la del intendente Luis Castellano.Consultado por LA OPINION sobre la llegada de Bengochea, dijo sencillamente: "hay que verlo andar. Veremos. Y hay que ver cómo baja el delito en la ciudad, cómo se trabaja en prevención y cómo se bajan los índices de violencia e inseguridad que Rafaela tiene". Por lo pronto, no tiene previsto un encuentro.Sobre su ausencia, dijo que "no lo tenía previsto. No fui porque tenía un montón de cosas ese día y no podía hacerlo". No quedó claro si recibió o no una invitación formal. Igualmente dijo "podría haber ido igual. No es una excusa".