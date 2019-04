Car Show en Rafaela: los podios de Nico González y Maxi Gauchat

Ante un interesante marco de espectadores y con atractivas carreras -a pesar de la escasa cantidad de autos en la mayoría de las divisionales- se desarrolló ayer la parte central del "Premio Ero Borgogno" del Car Show Santafesino, que tuvo como escenario al tradicional circuito "Ing. Juan R. Báscolo" de Rafaela.Entre los representantes locales, lograron destacarse, por sus ubicaciones en sus respectivas categorías, Nicolás González (Falcon) en TC 4000 SS y Máximo Gauchat (Uno) en Turismo Pista Santafesino.Los pilotos rafaelinos finalizaron segundos en definiciones apretadas y luego de haber punteado en diferentes momentos de las competencias, que los vieron ganar a Héctor Faín (Falcon) y Luciano González (Uno).En las restantes finales se impusieron José Ignacio Bailone (Clio) en TS 1800, Alfredo Esterkin (Fórmula 3 Santafesina), Fabricio Trotti en Fiat 600 TS y Santiago Migliore en TFS Estándar.Los resultados oficiales son los que suministramos en el siguiente informe:1º Santiago Migliore (Uno), en 20m14s090, a un promedio de 126,613 Km/h; 2º Joaquín Trotti (Uno) a 175 milésimas; 3º Martín Mansilla (Uno) a 383; 4º Sergio Toledo (128) a 10s873; 5º Ulises Bertone (128) a 10s874; 6º Thomas Arcari (Uno) a 24s006; 7º Mauricio Luciano (Uno) a 38s435 y 8º Damián Ghione (Duna) a 1m19s826.1º Fabricio Trotti, en 20m05s706, a un promedio de 127,494 Kph; 2º Gonzalo Lazzarotto a 109; 3º Nicolás Aimar a 245; 4º Luis Cifre a 341; 5º Sebastián Grosso a 6s889; 6º Claudio Sánchez a 23s795; 7º Javier Melidoro a 26s197; 8º Joaquín Del Pino) a 42s437; 9º Emiliano Sosa a 1m07s393 y 10º Alexis Sandoval a 1m28s647... no clasificó Ezequiel Trulié.1º Alfredo Esterkin (MR Racing), en 16m58s031, a un promedio de 150,997 Km/h; 2º Manuel Macarro (MR Racing) a 1s081; 3º Adrián Melnyk (MR Racing) a 8s802; 4º Fabián Mainero (RFJ Racing) a 8s839; 5º Joaquín Ricciotti (Scudería Testa) a 17s066; 6º Esteban Zuberbühler (Scudería Testa) a 17s344; 8º Alvaro Bautista (RFJ Racing) a 19s305; 9º Emmanuel Saboretti (Saboretti Competición) a 24s328 y 10º Leonardo Petrolati (Scudería Testa) a 28s001.1º Héctor Faín (Falcon), en 20m47s555, a un promedio de 140,819 Km/h; 2º Nicolás González (Falcon) a 383 milésimas; 3º Mauro Perassi (Fairlane) a 925; 4º Ezequiel Perren (Falcon) a 16s983; 5º Mario Belich (Falcon) a 17s090; 6º Sergio Cheirano (Chevy) a 30s158; 7º José Luis Schnidrig (Falcon) a 39s684 y 8º Oscar Garmaz (Falcon) a 39s748... no clasificó Daniel Caluch (Falcon).1º Luciano González (Uno), en 21m39s789, a un promedio de 135,160 Km/h; 2º Máximo Gauchat (Uno) a 84 milésimas; 3º Ignacio Haroián (128) a 350; 4º Matías Cravero (Uno) a 13s709; 5º José Luis Costamagna (Duna) a 13s849; 6º Francisco Caffaratti (Uno) a 14s139; 7º Gastón Prieto (Uno) a 14s462; 8º Ricardo Saracco (Uno Way) a 14s968 y 9º Cristian Vaira (Uno) a 24s216... no clasificó Fabián Mainero (Uno).1º José Ignacio Bailone (Clio), en 21m00s077, a un promedio de 139,420 Km/h; 2º Danilo D'Angelo (Fiesta) a 2s880; 3º Emiliano Urquiza (Clio) a 3s987; 4º Guillermo Cavigliasso (Onix) a 4s512; 5º Franco Bosio (Palio) a 11s343; 6º Santiago Viscovich (Fiesta) a 12s371; 7º Diego Rossi (Onix) a 14s160 y 8º Marcelo Signanini (Clio) a 52s500... no largó Santiago Trípodi Etios).18 y 19 de mayo, en el autódromo "Ciudad de Paraná".